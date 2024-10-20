В Одесской области китаец попытался "купить" пограничника, чтобы попасть в Украину

Гражданин Китая хотел попасть в Украину. На пункте пропуска он не смог объяснить пограничникам, куда именно ему надо и зачем.

Как рассказали в ГПСУ, интересный инцидент с участием иностранца произошел в пункте пропуска "Староказачье". Там 43-летний китаец безуспешно пытался попасть на территорию Украины.

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Предлагал деньги за доступ в Украину

Во время контроля мигрант не сумел подтвердить цель своего пребывания на территории нашего государства. Также он совсем не ориентировался, куда именно направляется.

Осознавая, что при таких обстоятельствах в Украину ему не попасть, мужчина пошел другим путем. Он предложил инспектору пограничного контроля неправомерное денежное вознаграждение в размере 200 долларов США.

Военнослужащий от предложения отказался. Относительно взяткодателя направлено сообщение в Национальную полицию.

К слову, недавно, на пункте пропуска "Лужанка" задержали мужчину, который подделал документы, чтобы выдать себя за женщину.