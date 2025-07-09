Цифровизация коррупции: как в Киеве скрыли подделку документов и отдали в аренду 60 га земли

В Киеве урочище Китаев и несколько участков рядом во времена Леонида Черновецкого отдали в частную собственность для построения высоток. Около 60 гектаров – общая площадь земли, которая должна была использоваться для высадки экспериментальных садов и ягодников Института садоводства Национальной академии наук Украины.

Сейчас чиновники Виталия Кличко цифровизировали эти земли и по сути скрыли доказательства служебного пола. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на общественную инициативу "Игла".

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Цифровизация схемы подделки земельных документов

Активисты и общественность долгое время не знала о скрытой схеме власти, поэтому не могла обратиться по этому вопросу к депутатам Киевсовета. Поэтому в прошлом году они продлили договоры аренды сельскохозяйственной земли в Голосеевском районе, которую от застройки пытаются спасти члены инициативной группы "Защитим Китаев".

Интересно, что на арендованной земле построить многоэтажки хочет компания бывшего первого заместителя Кличко Игоря Никонова – KAN Development. О служебном подлоге свидетельствуют результаты расследования общественной инициативы “Игла”, которое провел аналитик Георгий Могильный.

Как рассказала киевлянка Миа Кириленко, на участках, которые отдали под застройку нашли национальное археологическое наследие – остатки фортификационных сооружений, трипольскую керамику, жилья времен Киевской Руси с глиняными печами и тому подобное.

Киевсовет в прошлом году имел право отказать в возобновлении договора аренды под застройку и спасти памятник без всяких судов. И главное о том, что во времена Черновецкого провернули схему и изготовили документы, которыми прикрыли отсутствие изменения целевого назначения земли с сельскохозяйственного на высотную застройку. Мы только сейчас об этом узнали и поэтому не могли с этими аргументом обращаться к депутатам. Вот они и решили играть в интересах застройщика,

– рассказала Миа Кириленко.

Активисты надеются, что найденные доказательства и документы дадут правоохранителям возможность провести соответствующие расследования.

Аналитик "Голки" Георгий Могильный выяснил, что в 2007 году Киевский горсовет утвердил изменения в Генеральный план столицы на основании градостроительных обоснований, которых на самом деле не было.

Затем эти фальшивые данные перенесли в цифровой кадастр. Теперь застройка узаконивается через Выдержки, которые основываются не на реальных документах, а на служебном подлоге. Это уже не просто коррупция – это ее цифровизация,

– отметил аналитик.

В Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА действительно подтвердил, что в архивах нет ни одного из пяти градостроительных обоснований, утвержденных Киевсоветом. Однако именно они стали основой для того, чтобы депутаты возобновляли аренду части участков.

Между тем правительство 6 лет тянет с рассмотрением проекта постановления, которое должно изменить адрес и название памятника археологии. Отсутствие такого документа, принятия которого должен был бы адвокатировать Минкульт, затрудняет представителям Офиса генпрокуратуры защиту памятника от застройки памятника.