Цифровизация коррупции: как в Киеве скрыли подделку документов и отдали в аренду 60 га земли
- В Киеве земли, предназначенные для экспериментальных садов, были выданы в частную собственность для застройки, что вызвало резонанс среди общественности и активистов.
- Цифровизация земельных документов скрыла подделку, что позволило застройщикам продлить аренду и планировать строительство высоток.
- На участках обнаружили археологические памятники, а активисты призывают к расследованию и защите этих территорий от застройки.
В Киеве урочище Китаев и несколько участков рядом во времена Леонида Черновецкого отдали в частную собственность для построения высоток. Около 60 гектаров – общая площадь земли, которая должна была использоваться для высадки экспериментальных садов и ягодников Института садоводства Национальной академии наук Украины.
Сейчас чиновники Виталия Кличко цифровизировали эти земли и по сути скрыли доказательства служебного пола. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на общественную инициативу "Игла".
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Цифровизация схемы подделки земельных документов
Активисты и общественность долгое время не знала о скрытой схеме власти, поэтому не могла обратиться по этому вопросу к депутатам Киевсовета. Поэтому в прошлом году они продлили договоры аренды сельскохозяйственной земли в Голосеевском районе, которую от застройки пытаются спасти члены инициативной группы "Защитим Китаев".
Интересно, что на арендованной земле построить многоэтажки хочет компания бывшего первого заместителя Кличко Игоря Никонова – KAN Development. О служебном подлоге свидетельствуют результаты расследования общественной инициативы “Игла”, которое провел аналитик Георгий Могильный.
Как рассказала киевлянка Миа Кириленко, на участках, которые отдали под застройку нашли национальное археологическое наследие – остатки фортификационных сооружений, трипольскую керамику, жилья времен Киевской Руси с глиняными печами и тому подобное.
Киевсовет в прошлом году имел право отказать в возобновлении договора аренды под застройку и спасти памятник без всяких судов. И главное о том, что во времена Черновецкого провернули схему и изготовили документы, которыми прикрыли отсутствие изменения целевого назначения земли с сельскохозяйственного на высотную застройку. Мы только сейчас об этом узнали и поэтому не могли с этими аргументом обращаться к депутатам. Вот они и решили играть в интересах застройщика,
– рассказала Миа Кириленко.
Активисты надеются, что найденные доказательства и документы дадут правоохранителям возможность провести соответствующие расследования.
Аналитик "Голки" Георгий Могильный выяснил, что в 2007 году Киевский горсовет утвердил изменения в Генеральный план столицы на основании градостроительных обоснований, которых на самом деле не было.
Затем эти фальшивые данные перенесли в цифровой кадастр. Теперь застройка узаконивается через Выдержки, которые основываются не на реальных документах, а на служебном подлоге. Это уже не просто коррупция – это ее цифровизация,
– отметил аналитик.
В Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА действительно подтвердил, что в архивах нет ни одного из пяти градостроительных обоснований, утвержденных Киевсоветом. Однако именно они стали основой для того, чтобы депутаты возобновляли аренду части участков.
Между тем правительство 6 лет тянет с рассмотрением проекта постановления, которое должно изменить адрес и название памятника археологии. Отсутствие такого документа, принятия которого должен был бы адвокатировать Минкульт, затрудняет представителям Офиса генпрокуратуры защиту памятника от застройки памятника.