Нині посадовці Віталія Кличка цифровізували ці землі та по суті приховали докази службового підлогу. Про це пише 24 Канал з посиланням на громадську ініціативу "Голка".

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Цифровізація схеми підробки земельних документів

Активісти та громадськість довгий час не знала про приховану схему влади, тож не могла звернутися за цим питанням до депутатів Київради. Тож торік вони подовжили договори оренди сільськогосподарської землі в Голосіївському районі, яку від забудови намагаються врятувати члени ініціативної групи "Захистимо Китаїв".

Цікаво, що на орендованій землі збудувати багатоповерхівки хоче компанія колишнього першого заступника Кличка Ігоря Ніконова – KAN Development. Про службову підробку свідчать результати розслідування громадської ініціативи “Голка”, яке провів аналітик Георгій Могильний.

Як розповіла киянка Міа Кириленко, на ділянках, які віддали під забудову знайшли національну археологічну спадщину – залишки фортифікаційних споруд, трипільську кераміку, житла часів Київської Русі з глиняними печами тощо.

Київрада минулого року мала право відмовити в поновленні договору оренди під забудову і врятувати пам’ятку без жодних судів. І головне про те, що за часів Черновецького провернули схему і виготовили документи, якими прикрили відсутність зміни цільового призначення землі з сільськогосподарського на висотну забудову. Ми лише зараз про це дізналися і тому не могли з цими аргументом звертатися до депутатів. От вони й вирішили грати в інтересах забудовника,

– розповіла Міа Кириленко.

Активісти сподіваються, що знайдені докази та документи дадуть правоохоронцям можливість провести відповідні розслідування.

Аналітик "Голки" Георгій Могильний з’ясував, що у 2007 році Київська міськрада затвердила зміни до Генерального плану столиці на підставі містобудівних обґрунтувань, яких насправді не було.

Потім ці фальшиві дані перенесли у цифровий кадастр. Тепер забудова узаконюється через Витяги, які ґрунтуються не на реальних документах, а на службовому підробленні. Це вже не просто корупція – це її цифровізація,

– зазначив аналітик.

У Департаменті містобудування та архітектури КМДА дійсно підтвердив, що в архівах немає жодного з п’яти містобудівних обґрунтувань, затверджених Київрадою. Проте саме вони стали основою для того, щоб депутати поновлювали оренду частини ділянок.

Тим часом уряд 6 років зволікає з розглядом проєкту постанови, яка має змінити адресу та назву пам’ятки археології. Відсутність такого документа, прийняття якого мав би адвокатувати Мінкульт, ускладнює представникам Офісу генпрокуратури захист пам'ятки від забудови пам’ятки.