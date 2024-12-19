Про це повідомив народний депутат і військовий Роман Лозинський, інформує 24 Канал.

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Кого іще позбавлять державних нагород

До президента звернулилася з огляду на необхідність реагування на запит суспільства щодо очищення кола відзначених державними нагородами від осіб, які сприяли посиленню позиції Росії в Україні.

Лозинський подякував 232 колегам за підтримку депутатського запиту про позбавлення державних нагород кількох десятків регіоналів і їхніх поплічників.

Ганебний факт, що Бойко досі "Герой України". Це давно пора виправити,

– написав депутат.

Окрім Бойка Юрія Анатолійовича, у списку запиту зазначені:

Литвин Володимир Михайлович;

Кива Ілля Володимирович;

Черновецький Леонід Михайлович;

Шуфрич Нестор Іванович;

Грищенко Костянтин Іванович;

Єжель Михайло Броніславович;

Лавринович Олександр Володимирович;

Костяк Микола Михайлович;

Сівкович Володимир Леонідович;

Кулініч Олег Миколайович;

Хортів Сергій Іванович;

Багров Микола Васильович;

Жар Михайло Васильович;

Дейч Борис Давидович;

Червоненко Євген Альфредович;

Голубович Михайло Васильович;

Піховшек В'ячеслав Володимирович;

Борт Віталій Петрович;

Портнов Андрій Володимирович;

Ківалов Сергій Васильович;

Бондаренко Олена Анатоліївна;

Качний Олександр Сталіноленович;

Святаш Дмитро Володимирович;

Клюєв Андрій Петрович;

Лукаш Олена Леонідівна;

Мойсеєнко Володимир Олександрович;

Данилець Володимир Віталійович;

Лелеко Наталія Віталіївна;

Гамаюнов Євген Миколайович;

Костяк Микола Михайлович;

Кириченко Сергій Олександрович;

Шайтанов Валерій Альбертович;

Ременюк Олексій Іванович;

Ганиш Василь Васильович;

Лебедєв Павло Валентинович.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 рудня, Бойка відкликали з Комітету з питань прав людини. За відповідне рішення проголосували 258 нардепів.

Напередодні Бойко, нардеп і глава "Платформи за життя та мир", потрапив у скандал. Він опублікував відео з проросійськими тезами, критикуючи "радикалів" і заборону російської.