Про це повідомив народний депутат і військовий Роман Лозинський, інформує 24 Канал.

Дивіться також Бойка позбавлять звання Героя: Рада підтримала запит до Зеленського

Кого іще позбавлять державних нагород

До президента звернулилася з огляду на необхідність реагування на запит суспільства щодо очищення кола відзначених державними нагородами від осіб, які сприяли посиленню позиції Росії в Україні.

Лозинський подякував 232 колегам за підтримку депутатського запиту про позбавлення державних нагород кількох десятків регіоналів і їхніх поплічників.

Ганебний факт, що Бойко досі "Герой України". Це давно пора виправити,
– написав депутат.

Окрім Бойка Юрія Анатолійовича, у списку запиту зазначені:

  • Литвин Володимир Михайлович;
  • Кива Ілля Володимирович;
  • Черновецький Леонід Михайлович;
  • Шуфрич Нестор Іванович;
  • Грищенко Костянтин Іванович;
  • Єжель Михайло Броніславович;
  • Лавринович Олександр Володимирович;
  • Костяк Микола Михайлович;
  • Сівкович Володимир Леонідович;
  • Кулініч Олег Миколайович;
  • Хортів Сергій Іванович;
  • Багров Микола Васильович;
  • Жар Михайло Васильович;
  • Дейч Борис Давидович;
  • Червоненко Євген Альфредович;
  • Голубович Михайло Васильович;
  • Піховшек В'ячеслав Володимирович;
  • Борт Віталій Петрович;
  • Портнов Андрій Володимирович;
  • Ківалов Сергій Васильович;
  • Бондаренко Олена Анатоліївна;
  • Качний Олександр Сталіноленович;
  • Святаш Дмитро Володимирович;
  • Клюєв Андрій Петрович;
  • Лукаш Олена Леонідівна;
  • Мойсеєнко Володимир Олександрович;
  • Данилець Володимир Віталійович;
  • Лелеко Наталія Віталіївна;
  • Гамаюнов Євген Миколайович;
  • Костяк Микола Михайлович;
  • Кириченко Сергій Олександрович;
  • Шайтанов Валерій Альбертович;
  • Ременюк Олексій Іванович;
  • Ганиш Василь Васильович;
  • Лебедєв Павло Валентинович.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 рудня, Бойка відкликали з Комітету з питань прав людини. За відповідне рішення проголосували 258 нардепів.

Напередодні Бойко, нардеп і глава "Платформи за життя та мир", потрапив у скандал. Він опублікував відео з проросійськими тезами, критикуючи "радикалів" і заборону російської.