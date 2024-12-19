Про це 24 Канал пише з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

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Верховна Рада позбавила Бойка звання Героя України

Верховна Рада підтримала запит за ініціативи Романа Лозинського про позбавлення депутата Бойко звання Героя України.

"За" проголосували 232 депутати.

На першому засіданні 18 грудня не вистачило 9 голосів, але 19 грудня голосів було достатньо завдяки збільшенню підтримки з боку "Слуги народу", "Європейської солідарності" та інших партій.

Згодом у мережі опублікували поіменний список і стало відомо, як кожна з партій голосувала за відкликання.

Раніше очільник забороненої партії "ОПЗЖ", був викликаний на допит до СБУ через скандальне проросійське відео, де він розкритикував дії "українських радикалів".