Здесь рассматривали петицию №12969, за которую голосовали киевляне, пишет УНН. О позиции всех сторон и предварительных выводах постоянной комиссии по вопросам сохранения и защиты культурного наследия рассказываем далее.

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Суть петиции и детали обсуждения судьбы Китаева

Противники проекта требуют передачи арендованной земли на юге Киева в госсобственность. И речь идет не только об участках в Китаеве. Хотя название петиции и говорит о "защите поселения в урочище Китаев", но под горячую руку активной громады попали еще и другие территории, которые с 2007 года находятся в аренде "Киевской овощной фабрики" – в Самбурках и Болгарском.

"Также в ходе обсуждения выяснилась очень интересная деталь. У авторов петиции есть потенциальный конфликт интересов. Как они сами заявили на заседании комиссии, их частные дома расположены на территории памятки. Возникает риторический вопрос – так эти дома должны быть снесены?" – отмечает издание.

Сторонники петиции настаивают на том, что артефакты древнерусской эпохи есть на арендованных у Китаеве участках рядом с определенными границами памятки. Хотя при уточнении информации сами не отрицают – документально это не подтверждено, ранее делалось только точечное шурфование территории. Поэтому единственный метод понять, действительно ли стоит расширить охранную зону памятки, заключается только в проведении археологического исследования.

Глава комиссии Ярослав Федоренко предложил обязать пользователя провести такое исследование, но с обязательным привлечением только государственного Института археологии. Ранее компания-девелопер сама выступала с предложением профинансировать раскопки, а потом безапелляционно выполнить требования ученых и Минкульта.

Мы против работ, которые не разрешены действующим законодательством и не согласованы с Министерством культуры и департаментом. Но если есть меценатские деньги, которые пользователь хочет направить на меценатское дело, пусть направляет,

– сказал на обсуждении Ярослав Федоренко.

На заседании представители пользователя подтвердили согласие направить частный ресурс на исследование участков, граничащих с памятками. Более того, в случае обнаружения археологических находок инвестор готов рассмотреть возможность финансирования культурного пространства на этой территории для киевлян и гостей столицы.