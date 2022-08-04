Какие последствия обострения вокруг Тайваня могут иметь для Украины: объяснение китаеведа

Для Украины важна ситуация между Китаем и Тайванем. Причина этого в том, что туда вовлечен главный партнер в сопротивлении российской агрессии – Соединенные Штаты Америки.

Об этом для 24 Канала рассказал Алексей Коваль – член Украинской ассоциации китаеведов. Он считает, что когда Китай начнет вооруженную агрессию против Тайваня, то США переключат внимание с Украины.

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"Соответственно, уменьшат поддержку для Украины. Из-за этого так много украинцев следили за ситуацией вокруг Тайваня", – отметил Коваль.

Торговля с Китаем и Тайванем

По словам эксперта, Китай был одним из главных торговых партнеров Украины еще до войны. Если же против него введут санкции, то это также ударит по украинской экономике.

Китай был главным потребителем сельскохозяйственной продукции и металла. Конечно, сейчас позиция Украины в этом смысле изменилась, хотя нам важно, чтобы этот регион сохранял хоть какую-то стабильность и мы продолжали торговлю,

– сказал китаевед.

Кроме этого, Тайвань является одним из производителей микрочипов, которые используют для высокотехнологичного оружия, которое изготавливают в США.

Угрозы Китая

После визита в Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси Китай начал угрожать Тайваню "ускоренным коллапсом" и "крупной катастрофой". В Пекине заявили – готовы к мирному воссоединению, но когда Тайвань будет получать большее международное признание, то власти Китая будут "вынуждены принять решительные меры".

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