Китай не просто бросает вызов США, это третья мировая, – политолог

Армия Китая опубликовала в сети сообщение "готовимся к войне". КНР фактически бросает вызов Соединенным Штатам.

В то же время растет риск вооруженного конфликта с Тайванем. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.

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Однако политолог не уверен, что китайская война против Тайваня может быть больше, чем российская против Украины. Сейчас Тайвань фактически вдохновляется Украиной, изучает наши кейсы по поводу того, как противостоять диктатуре и автократии.

Мир "дошел до середины" третьей мировой

По мнению Николая Давыдюка, может появиться фактически "производная война" при участии Китая.

Николай Давыдюк Политолог Что касается Китая, думаю, перефразируя одну китайскую истину – не надо искать мудрости и читать между строк то, что написано прямо. Написали "готовьтесь к войне"? Пусть готовятся.

"Но это до приезда Пелоси, и это вызов. Это ведь не просто Китай бросает вызов США, автократии бросают. Да, это третья мировая (война – 24 канал). Об этом, наверное, надо уже говорить прямо. Мир сегодня в страхе ее начала "уже дошел до середины", – заявил политолог.

Китаю интересна ослабленная россия

Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США, запланировала визит в Тайвань. На соответствующую информацию резко отреагировали в КНР и даже пригрозили военным ответом.

Кроме того, Николай Давыдюк считает, что Китаю не совсем выгодна победа россии. На самом деле, КНР более интересны ослабленная россия, ее слабые границы и возможность оккупации Сибири.

Вопрос, что в будущем Западу может быть невыгоден развал россии. Потому что они захотят взять эту "политическую тушку" в борьбу против Китая. Надо смотреть, чтобы Запад нас не перехитрил,

– считает политолог.

По словам Давыдюка, необходимо приложить все усилия, чтобы наказать россию. Иначе – мировая эволюция остановится.

"путин не просто так уехал в Иран, пытается сотрудничать с Китаем и Северной Кореей. путин – сугубо террорист и его надо остановить, и самое главное – обессилить. Из этой федерации надо спустить кровь, дать трещину, чтобы начала распадаться. И тогда это будет хотя бы шанс на безопасность в Европе", – объяснил политолог.

Николай Давыдюк о риске новой войны: смотрите видео 24 канала

Сигнал от Китая: коротко