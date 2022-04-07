Китай будет забирать Россию целыми городами, – политолог

Ранее Советский Соююз унес часть Китая. Однако теперь Китай может вернуть свои территории и забирать целыми городами.

Такое мнение высказал политолог Николай Давыдюк в эфире 24 канала.

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По словам политолога, ранее Советский Союз забрал территорию Китая. "Территория СССР была к реке, затем они "надавили" на Китай и забрали после реки 30 – 40 деревень", – рассказал он.

Давидюк уверен, что Китай заберет назад свои территории, которые украла Россия.

Китай будет забирать свою территорию в России целыми городами,

– уверен политолог.

Эксперт добавляет, что американский политолог Джордж Фридман в 2010 году написал замечательную книгу "Следующие 100 лет", где описал, что будет война между Украиной и Россией. "Но в конце Россия распадется", – цитирует слова автора Давидюк.

К слову, китайские государственные нефтеперерабатывающие предприятия продолжают выполнять действующие контракты с Россией, однако новых избегают, несмотря на большие скидки от РФ. Эти компании не хотят, чтобы их рассматривали как поддержку Москвы.