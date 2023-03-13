Хабаровск предлагают называть по-китайски: Пекин может готовиться к интеграции Сибири

Китай опасается тотального проигрыша России в войне против Украины и унижения Владимира Путина как диктатора. Там переживают, что падение автократий отразится на них самих.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, пока нельзя утверждать, что Китай влез в войну против Украины и стал прямым союзником России. Все несколько по-другому.

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Китай получил ультиматум

Давидюк со ссылкой на собственные источники сообщил, что Китай получил резкий ультиматум от Запада по поводу вмешательства в войну против Украины. Там четко дали знать – если Пекин начнет тащить сюда свои руки, то Киеву дадут дальнобойные ракеты.

Ими мы сможем быстро освободить Мелитополь, а дальше держать под огневым контролем военные базы в Крыму и российский флот. Таков намек от США для Китая. Если они сюда полезут, то Россия очень быстро проиграет,

– отметил Давидюк.

Китай не хочет тотального проигрыша России, но в то же время у них нету желания терять Украину как геополитического союзника и торгового партнера, на которого полагаются. Сейчас Пекин ставит на возвращение на "границы" по состоянию на 23 февраля 2022 года. Это не устраивает Украину.

Давидюк рассказал об ультиматуме, который поставили Китаю: смотрите видео

Китай может реинтегрировать часть Сибири

Несмотря на это, не стоит утверждать, что условная встреча между Си Цзиньпинем и Владимиром Путиным ясно продемонстрирует, что Китай полностью вступил в войну на стороне России. Он может и приехать, например, чтобы "оформить сдачу земель", согласно чему часть Сибири уйдет в долгосрочную аренду на 50-60 лет.

Давидюк привел пример, что в Китае уже есть инициативы называть такие города как Владивосток и Хабаровск старыми китайскими названиями. Это показывает, что есть планы на реинтеграцию этих территорий.

Поэтому Си может просто приехать и забрать свое. Но в целом визит – негативный сигнал, но не однозначно антиукраинский. Он может приехать к Путину и давить на него, чтобы тот завершил войну. Это не означает вхождение Китая в войну. Вот когда поедут поезда с оружием, так. А сейчас это геополитическая политико-дипломатическая игра,

– считает политолог.

Позиция Китая по поводу войны: коротко