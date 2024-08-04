В WP рассказали, как Тайвань готовится к китайскому вторжению и вышколивает граждан

Тайвань активизирует подготовку граждан к возможному вторжению Китая. В то же время аналитики указывают, что власти сталкиваются с проблемами в реализации планов.

Правительство Тайваня укрепляет обороноспособность страны на фоне постоянно растущей угрозы со стороны Китая. В частности, была продлена обязательная военная служба и обновлена программа подготовки резервистов.

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Тайвань, возможная война и реальные проблемы

Несмотря на усилия, молодежь Тайваня не спешит откликнуться на призыв к службе, а министр обороны страны Веллингтон Ку признал, что недостатки оборудования и инструкторов замедляют процесс профессионализации резервистов.

Мы должны честно признать, что нужно быстро укреплять (подготовку – 24 Канал), поскольку есть еще много пространства для совершенствования,

– заявил Ку на заседании законодательного органа в июне.

Тайвань стремится создать профессиональный резервный контингент для поддержки 155 тысяч активных военнослужащих.

Все мужчины, рожденные в 2005 году и позже, обязаны проходить годовую службу, а около 2 миллионов бывших солдат должны проходить переподготовку каждые два года.

, по словам чиновников, они отстают от графика с планами обучения резервистов и призывников, которые должны помогать передовым войскам в случае войны. Только 6 процентов призывников приняли участие в новой 12-месячной программе этого года.

Эксперты по обороне в Вашингтоне и Тайбэе призывают власти Тайваня ускорить подготовку, чтобы сдержать Китай и предотвратить войну.

Последнее, чего хочет Тайвань, – это сомнения в обязательствах по собственной защите со стороны ключевых игроков, таких как Китай и Соединенные Штаты,

– сказал Мэтт Поттингер, бывший заместитель советника по национальной безопасности США.

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По словам аналитиков The Washington Post, Тайвань сталкивается с нехваткой финансирования, инструкторов и оборудования для новых программ, что приводит к жалобам участников на качество обучения.