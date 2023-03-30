Китай готовится к войне и намерен увеличить оборонный бюджет, – Foreign Affairs

Си Цзиньпин заявил, что Китай готовится к войне. Кроме того, правительство КНР объявило об увеличении оборонного бюджета государства.

На ежегодном заседании парламента Китая и его высшем политическом совещательном органе в марте Си раскрыл тему готовности к войне в четырех отдельных речах. В одни из них даже сказав своим генералам "смело воевать", сообщают СМИ.

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Китай готовится к войне

Издание отмечает, что правительство уже объявило об увеличении на 7,2% оборонного бюджета Китая, который удвоился за последнее десятилетие. Кроме того, заявили о планах сделать страну менее зависимой от иностранного импорта зерна.

Также в последние месяцы Пекин обнародовал новые законы о военной готовности, новые бомбоубежища в городах по ту сторону Тайваньского пролива и новые офисы "Мобилизации национальной обороны" по всей стране.

СМИ отмечают, пока рано говорить наверняка, что означают такие события. Конфликт не является определенным или неизбежным. Однако в Пекине что-то изменилось, что политики и бизнес-лидеры по всему миру не могут позволить себе игнорировать.

Если Си говорит, что готовится к войне, было бы глупо не верить ему в слово,

– отмечает Foreign Affairs.

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Изменения законов и предложения "черных списков" для активистов

В декабре Пекин обнародовал новый закон, позволяющий Народно-освободительной армии (НОАК) легче активизировать свои резервные силы и институционализировать систему пополнения боевых частей в случае войны.

Такие меры, как отметили аналитики Лайл Голдштейн и Натан Вехтер, свидетельствуют о том, что Си мог извлечь уроки по военной мобилизации по неудачам президента России Путина в Украине,

– пишет издание.

Также в феврале было принято решение о корректировке применения некоторых положений уголовно-процессуального закона к военным во время войны. По данным государственной газеты People's Daily, благодаря этому Центральная Военная комиссия имеет полномочия корректировать положения законодательства, включая "юрисдикцию, защиту и представительство, принудительные меры, возбуждение дел, расследование, преследование, суд и исполнение приговоров".

Это решение может "стать оружием" против лиц, выступающих против захвата Тайваня. Кроме того, оно может использоваться, чтобы претендовать на юридическую юрисдикцию над потенциально оккупированной территорией, такой как Тайвань. Или Пекин мог использовать это, чтобы заставить китайских граждан поддерживать его решения во время войны.

Также с декабря 2022-го правительство Китая открыло ряд офисов мобилизации национальной обороны или центров вербовки по всей стране. В то же время на противоположном берегу пролива от Тайваня в провинции Фуцзянь начали строить или модернизировать бомбоубежища и по крайней мере один "госпиталь скорой медицинской помощи" по данным китайских государственных СМИ. Кроме того, в нескольких городах в марте начали запрещать доступ иностранных IP-адресов к правительственным вебсайтам, возможно помешать отслеживанию подготовки Китая к войне.

На "двухсессии" популярный китайский блоггер Чжоу Сяопин предложил план создания "черного списка активистов". Речь идет о тех, кто выступает за независимость и политических лидеров Тайваня. Потенциально перечень позволял бы убийство лиц из списка, включая вице-президента Тайваня Уильяма Лай Чинг-то, "если они не изменят свой образ жизни". Позже блоггер заявил, что его предложение было принято во время конференции и передано соответствующим органам для оценки и рассмотрения.

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Увеличение оборонного бюджета

Также на двухсессионных встречах премьер-министр Ли Кецян объявил о военном бюджете в 1,55 триллиона юаней. Это примерно 224,8 миллиарда долларов, что на 7,2 % больше, чем в 2022 году.

Ли также призвал усилить "подготовку к войне". Между тем, западные эксперты уже давно считают, что Китай занижает свои расходы на оборону. Однако даже официальная цифра Китая превышает военные расходы всех тихоокеанских союзников США вместе взятых (Австралии, Японии, Филиппин, Южной Кореи и Таиланда), и можно поспорить, что Китай тратит гораздо больше, чем заявляет.

В одной из своих речей Си Цзиньпин заявил: "В ближайший период риски и вызовы, с которыми мы сталкиваемся, только возрастут и станут серьезнее". Чтобы помочь коммунистической партии добиться "больших побед", он пообещал "правильно направлять" частный бизнес по инвестированию в проекты, которые государство считает приоритетными.

Западные страны во главе с США ввели против нас сдерживание со всех сторон, окружение и подавление, что создало беспрецедентные серьезные вызовы для развития нашей страны,

– подчеркнул лидер Китая.

Издание отмечает, что сообщения Си о подготовке к войне и приравнивании национального возрождения к объединению знаменуют новый этап в его политической кампании войны, направленной на запугивание Тайваня.

Он (Си – 24 Канал) явно готов применить силу, чтобы захватить остров. Остается непонятным, считает ли он, что сможет сделать это, не рискуя неконтролируемой эскалацией из США,

– подытожило издание.