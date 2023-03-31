Об этом 24 Каналу сказал американский политолог Рамис Юнус. Он отметил, что не только Китай сейчас вкладывает значительные деньги в военно-промышленный комплекс, но и ряд других стран.

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Пекин очерчивает свою территорию

Юнус сомневается, что Китай готовится к войне. Так, американцы не боятся, что Пекин пойдет на кого-то войной, их беспокоит, что он своей экспансией будет тихо занимать значительную территорию, не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По его словам, Китай уже якобы очертил Беларусь, Россию, Ближний Восток, Саудовскую Аравию и Иран. Эти территории Пекин видит в перспективе как свой мир.

Поэтому Китай занимается сегодня тем, что очерчивает свою территорию, когда совершает внешние визиты или кто-то к нему приезжает,

– сказал политолог.

Что касается вложения Пекином значительных денег в военно-промышленный комплекс, то, подчеркнул он, сейчас это делают многие страны. А Китай, к тому же, претендует на роль мирового государства.

Юнус отметил, что сейчас единственная тема, интересующая Пекин в связи с территориальными претензиями, – это Тайвань. Но, согласно доктрине Китая, планируется присоединение этой территории мирным путем. Если, конечно, не произойдет какого-нибудь форс-мажора.

Юнус прокомментировал, готовится ли Китай к войне: смотрите видео

Возможна ли война Китая за Тайвань

Юнус считает, что вероятность войны Китая за Тайвань сейчас невысока. Американцы со своей стороны также заявляют, что не располагают данными о том, что Пекин нарушает какие-либо "красные линии".

Я не думаю, что между Соединенными Штатами и Китаем возможен какой-то кризис на уровне того же Карибского,

– заявил Юнус.

Потому что, подчеркнул он, Китай – не Россия, он умеет считать деньги. За последние 30 лет Пекин не дал повода думать, что будет завоевывать территории войной.

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