Об этом 24 Каналу сказал американский политолог Рамис Юнус. Он отметил, что не только Китай сейчас вкладывает значительные деньги в военно-промышленный комплекс, но и ряд других стран.
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Пекин очерчивает свою территорию
Юнус сомневается, что Китай готовится к войне. Так, американцы не боятся, что Пекин пойдет на кого-то войной, их беспокоит, что он своей экспансией будет тихо занимать значительную территорию, не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
По его словам, Китай уже якобы очертил Беларусь, Россию, Ближний Восток, Саудовскую Аравию и Иран. Эти территории Пекин видит в перспективе как свой мир.
Поэтому Китай занимается сегодня тем, что очерчивает свою территорию, когда совершает внешние визиты или кто-то к нему приезжает,
– сказал политолог.
Что касается вложения Пекином значительных денег в военно-промышленный комплекс, то, подчеркнул он, сейчас это делают многие страны. А Китай, к тому же, претендует на роль мирового государства.
Юнус отметил, что сейчас единственная тема, интересующая Пекин в связи с территориальными претензиями, – это Тайвань. Но, согласно доктрине Китая, планируется присоединение этой территории мирным путем. Если, конечно, не произойдет какого-нибудь форс-мажора.
Юнус прокомментировал, готовится ли Китай к войне: смотрите видео
Возможна ли война Китая за Тайвань
Юнус считает, что вероятность войны Китая за Тайвань сейчас невысока. Американцы со своей стороны также заявляют, что не располагают данными о том, что Пекин нарушает какие-либо "красные линии".
Я не думаю, что между Соединенными Штатами и Китаем возможен какой-то кризис на уровне того же Карибского,
– заявил Юнус.
Потому что, подчеркнул он, Китай – не Россия, он умеет считать деньги. За последние 30 лет Пекин не дал повода думать, что будет завоевывать территории войной.
Война в Украине: что известно о позиции Китая
- Пекин в очередной раз официально заявил, что выступает за политическое урегулирование "украинского кризиса" и будет продолжать собственным способом способствовать деэскалации ситуации.
- Владимир Зеленский пригласил лидера Китая посетить Украину. Глава государства отметил, что хочет поговорить. У Си Цзиньпина уже отреагировали на приглашение.
- Российский производитель бронежилетов импортирует китайские комплектующие для собственных продуктов. Как пишет Politico, некоторые из них используются в войне против Украины.