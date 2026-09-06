И если оценивать Китай именно по этим признакам, мы видим сразу несколько индикаторов, свидетельствующих о том, что Пекин всерьез готовится к возможному большому мировому противостоянию. Подробнее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Китай создает запасы на случай блокады

Первый и очень показательный сигнал – продовольствие.

Для такой страны, как Китай, критически важно иметь возможность длительное время существовать в условиях ограничения импорта, торговой блокады или нарушения глобальных логистических маршрутов.

Именно поэтому Китай в последние годы резко наращивает внутренние резервы. Речь идет прежде всего о зерне – пшенице, кукурузе и рисе.

По имеющимся оценкам, в китайских хранилищах уже сосредоточена огромная доля мировых запасов зерна.

Это не тот объем, который нужен только для текущего потребления.

Это страховка на случай, если страна окажется в условиях серьезных внешних ограничений.

То же самое происходит с энергоресурсами

Второй признак – стратегические ресурсы.

Китай накапливает нефть, металлы, железную руду и другое сырье, без которого невозможна работа большой промышленности.

Причем объемы этих запасов уже превышают нормальные текущие потребности китайской экономики. Это важная деталь.

Когда государство систематически закупает больше ресурсов, чем ему нужно сейчас, это означает, что оно думает не только о сегодняшней конъюнктуре. Оно создает запас прочности на будущее.

Китай снижает зависимость от доллара

Еще одно направление – финансы.

Китай последовательно снижает зависимость от американского доллара и перестраивает свою финансовую систему так, чтобы быть менее уязвимым к возможным санкциям или ограничениям.

Это тоже не случайная политика.

Опыт России после начала полномасштабной войны показал всему миру, насколько серьезным оружием могут быть замораживание резервов, финансовые санкции и отключение от международной инфраструктуры. Пекин внимательно изучает этот опыт. И делает выводы наперед.

Китайская экономика может очень быстро выполнять политические решения

Есть еще одно принципиальное отличие Китая от большинства западных государств.

Несмотря на формально рыночную модель, китайская экономика очень сильно зависит от решений государства.

Благодаря субсидиям, законодательным механизмам и прямому государственному управлению власти могут быстро изменять поведение целых секторов экономики.

Мы уже видели, как Китай способен резко сократить потребление нефти, закрыть часть перерабатывающих мощностей или задействовать стратегические резервы, когда этого требует ситуация.

То есть в случае большого кризиса Пекину не нужно долго договариваться с частным бизнесом. Система уже построена так, чтобы выполнять политические решения, идущие сверху.

Подготовка к войне не означает, что война начнется завтра

И здесь важно не делать неправильного вывода.

То, что Китай готовится к возможному большому конфликту, вовсе не означает, что завтра он обязательно начнет войну.

Китайская стратегия традиционно очень осторожна.

Пекин пытается решать проблемы с помощью переговоров, экономического влияния, политического давления или демонстрации силы.

Китай может годами готовиться к худшему сценарию и в то же время делать все, чтобы не допустить его реализации.

Но именно поэтому сегодня нужно смотреть не на заявления китайского руководства. Нужно смотреть на то, что Китай делает с продовольствием, нефтью, металлами, финансами и промышленностью.

Бо большие войны начинаются не в момент первого выстрела.

Подготовка к ним начинается значительно раньше.

И Китай, похоже, уже находится именно на этом этапе.