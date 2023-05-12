Китай готовится воспользоваться поражением России в Украине, – FT о тайном письме Борреля

ЕС считает, что Китай воспользуется поражением России в Украине. Глава внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель призывает страны к "последовательной стратегии" по поводу амбиций Пекина.

Главный дипломат ЕС написал письма министрам иностранных дел ЕС. В них он отмечает, что вопрос Китая гораздо сложнее, чем вопрос России.

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Как Китай использует поражение России

Ясно, что амбиции Китая состоят в построении нового мирового порядка с Китаем в его центре. Поражение России в Украине не собьет с курса Китай. Ему удастся воспользоваться этим геополитическим преимуществом,

– говорится в письме.

Издание утверждает, что письмо было предложено в качестве отправной точки для двухдневных дискуссий в Стокгольме между министрами иностранных дел ЕС, чтобы разработать новую политику относительно Пекина.

В своем письме Боррель также отметил готовность "серьезно взаимодействовать" с Пекином по поводу войны в Украине, несмотря на его риторическую поддержку Москвы. В то же время, он сказал, что ЕС "приветствует все положительные шаги со стороны Китая, направленные на поиск решения".

FT в своем материале отмечает, что большинство развивающихся стран не хотели одобрять западные санкции против России. Между тем, Китай воспользовался случаем, чтобы заявить о себе как о неагрессивном государстве, которое не начинает войн и не давит на другие страны.

"ЕС должен отдавать себе отчет, что многие страны видят геополитическое влияние Китая как противовес Западу и, следовательно, Европе. Они будут пытаться укрепить собственное пространство для маневра, не перебирая стороны", – написал Боррель.

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