Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его мнению, заявление Си Цзиньпина о важности американо-китайского сотрудничества может свидетельствовать, что Пекин готов к компромиссам со своим стратегическим соперником.

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Возможно ли потепление между США и Китаем.

В последнее время активизировались разговоры о встречах Си и Байдена. И не исключено, что в преддверии встречи Пекин может сделать несколько шагов навстречу Вашингтону.

Показателен здесь увольнение бывшего министра обороны Китая, который был ярым сторонником военного решения вопроса Тайваня и находился под санкциями США. Соответственно, можно предположить, что его отставка произошла именно для улучшения отношений с США.

Проблема Тайваня Раздел Китая на материковый (коммунистический) и островной произошел по итогам длительной гражданской войны, в которой китайская коммунистическая партия победила правое пекинское правительство. Последнее эвакуировалось на Тайвань, где сохраняло свою легитимность до 1971 года, пока материковый Китай не стал международно признанным. С точки зрения международного права остров Тайвань является частью Китая. Однако долгие десятилетия пребывания вне власти Пекина вместе со значительной этнической самобытностью тамошних жителей способствовали тому, что де-факто Тайвань стал отдельным, не до конца признанным государством. Которое, в отличие от Пекина, является демократией. С приходом к власти Си Цзиньпина Пекин начал проводить менее либеральную политику по отношению к автономным частям своей страны. Также материковый Китай наращивает разные типы вооружений (от оружия массового уничтожения до флота), очевидно готовясь к возможному противостоянию с Соединенными Штатами, которые еще в 1950-х годах обязались защищать остров от возможных атак с материка. Сам Тайвань также имеет достаточно сильную армию, признанную 23 наисильнейшей в мире. Но без посторонней помощи островная страна вряд ли устоит против численно превосходящих сил Китая.

"Китай склонен к тому, чтобы договариваться с Соединенными Штатами. Вероятно, предварительно введенные против Пекина санкции вынудили Китай учитывать позицию Вашингтона, в торговле с которым он имеет самый большой товарооборот", – предположил Фейгин.

Мотивация Пекина к переговорам

По мнению Фейгина, для Китая нет смысла идти на дальнейшую конфронтацию с Вашингтоном. Его главный интерес – вернуть под свой контроль Тайвань, и не обязательно военным путем.

"Китай всегда действует в своих интересах, даже если в его интересах будет "кинуть" своего партнера. С этой точки зрения, весьма комично выглядели попытки Путина задобрить Си комплиментами в преддверии их встречи. Не стоит надеяться, что нынешняя дружба будет вечной", – отметил российский правозащитник.

Марк Фейгин об американско-китайских отношениях: смотрите видео

Отношения между Китаем и США драматично изменялись даже в течение последнего года. Так, в ноябре прошлого года Байден и Си имели 3-часовой разговор в рамках саммита G20, несмотря на то, что за несколько месяцев до этого произошел визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайвань.

Эта ситуация показывает, что проблемные моменты в отношениях двух крупнейших экономик мира лучше решать в двусторонних переговорах.

Обратите внимание! Россия небезосновательно воспринимает Китай как одного из крупнейших своих торговых и экономических партнеров. В то же время, Пекин, ограниченно помогая Москве, с дипломатической точки зрения пытается придерживаться "нейтральности" в вопросе российско-украинской войны. Соответственно, в случае улучшения отношений Пекина и Вашингтона, Россия может оказаться в проигрыше.

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