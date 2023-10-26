Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его мнению, заявление Си Цзиньпина о важности американо-китайского сотрудничества может свидетельствовать, что Пекин готов к компромиссам со своим стратегическим соперником.
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Возможно ли потепление между США и Китаем.
В последнее время активизировались разговоры о встречах Си и Байдена. И не исключено, что в преддверии встречи Пекин может сделать несколько шагов навстречу Вашингтону.
Показателен здесь увольнение бывшего министра обороны Китая, который был ярым сторонником военного решения вопроса Тайваня и находился под санкциями США. Соответственно, можно предположить, что его отставка произошла именно для улучшения отношений с США.
Проблема Тайваня
Раздел Китая на материковый (коммунистический) и островной произошел по итогам длительной гражданской войны, в которой китайская коммунистическая партия победила правое пекинское правительство. Последнее эвакуировалось на Тайвань, где сохраняло свою легитимность до 1971 года, пока материковый Китай не стал международно признанным.
С точки зрения международного права остров Тайвань является частью Китая. Однако долгие десятилетия пребывания вне власти Пекина вместе со значительной этнической самобытностью тамошних жителей способствовали тому, что де-факто Тайвань стал отдельным, не до конца признанным государством. Которое, в отличие от Пекина, является демократией.
С приходом к власти Си Цзиньпина Пекин начал проводить менее либеральную политику по отношению к автономным частям своей страны. Также материковый Китай наращивает разные типы вооружений (от оружия массового уничтожения до флота), очевидно готовясь к возможному противостоянию с Соединенными Штатами, которые еще в 1950-х годах обязались защищать остров от возможных атак с материка.
Сам Тайвань также имеет достаточно сильную армию, признанную 23 наисильнейшей в мире. Но без посторонней помощи островная страна вряд ли устоит против численно превосходящих сил Китая.
"Китай склонен к тому, чтобы договариваться с Соединенными Штатами. Вероятно, предварительно введенные против Пекина санкции вынудили Китай учитывать позицию Вашингтона, в торговле с которым он имеет самый большой товарооборот", – предположил Фейгин.
Мотивация Пекина к переговорам
По мнению Фейгина, для Китая нет смысла идти на дальнейшую конфронтацию с Вашингтоном. Его главный интерес – вернуть под свой контроль Тайвань, и не обязательно военным путем.
"Китай всегда действует в своих интересах, даже если в его интересах будет "кинуть" своего партнера. С этой точки зрения, весьма комично выглядели попытки Путина задобрить Си комплиментами в преддверии их встречи. Не стоит надеяться, что нынешняя дружба будет вечной", – отметил российский правозащитник.
Марк Фейгин об американско-китайских отношениях: смотрите видео
Отношения между Китаем и США драматично изменялись даже в течение последнего года. Так, в ноябре прошлого года Байден и Си имели 3-часовой разговор в рамках саммита G20, несмотря на то, что за несколько месяцев до этого произошел визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайвань.
Эта ситуация показывает, что проблемные моменты в отношениях двух крупнейших экономик мира лучше решать в двусторонних переговорах.
Последние события в российско-китайских отношениях
- Недавно Вашингтон и Пекин обменялись очередными санкциями. Так, в начале октября США наложили ограничения на 42 китайских компании, причастных к военной помощи Кремлю. Китай также налагает санкции на американские оборонные предприятия, если те поставляют свою продукцию Тайваню.
- Также в этом месяце соперники обменялись новыми ограничениями в области высоких технологий: Вашингтон наложил ограничения на экспорт в Китай микросхем, а Пекин ответил ограничениями на экспорт графита в Соединенные Штаты.
- В то же время, открытое противостояние между двумя крупнейшими экономиками мира пока не закрыло для них пространство диалога. В этом году на переговоры в Китай приезжал Энтони Блинкен, а вскоре в США посетит глава китайского МИД. Ожидается, что в ноябре также может состояться встреча Байдена и Си.