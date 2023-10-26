Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. На його думку, заява Сі Цзіньпіна про важливість американсько-китайської співпраці може свідчити, що Пекін готовий до компромісів зі своїм стратегічним суперником.

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Чи можливе потепління між США та Китаєм

Останнім часом активізувалися розмови про зустріч Сі та Байдена. Й не виключено, що напередодні зустрічі Пекін може зробити кілька кроків назустріч Вашингтону.

Показовим тут є звільнення колишнього міністра оборони Китаю, який був завзятим прихильником військового вирішення питання Тайваню і знаходився під санкціями США. Відповідно, можна припустити, що його відставка відбулася саме задля покращення відносин з США.

Проблема Тайваню Розділ Китаю на материковий (комуністичний) і острівний стався за підсумками тривалої громадянської війни, в якій китайська комуністична партія перемогла правий пекінський уряд. Останній евакуювався на Тайвань, де зберігав свою легітимність до 1971 року, поки материковий Китай не став міжнародно визнаним. З точки зору міжнародного права, острів Тайвань є частиною Китаю. Однак довгі десятиліття перебування поза владою Пекіну разом зі значною етнічною самобутністю тамтешніх мешканців сприяли тому, що де-факто Тайвань став окремою, не до кінця визнаною державою. Яка до того ж, на відміну від Пекіну, є демократією. З приходом до влади Сі Цзіньпіна Пекін почав проводити менш ліберальну політику відносно автономних частин своєї країни. Також материковий Китай нарощує різні типи озброєнь (від зброї масового знищення до флоту), очевидно готуючись до можливого протистояння зі Сполученими Штатами, які ще в 1950-х зобов’язалися захищати острів від можливих атак материка. Сам Тайвань також має досить сильну армію, яка була визнана у 2023 році 23 у світі. Але без сторонньої допомоги острівна країна навряд чи встоїть проти чисельно переважаючих сил Китаю.

"Китай схильний до того, щоб домовлятися зі Сполученими Штатами. Імовірно, попередньо введені проти Пекіну санкції змусили Китай враховувати позицію Вашингтона, в торгівлі з яким він має найбільший товарообіг", – припустив Фейгін.

Мотивація Пекіну до перемовин

На думку Фейгіна, для Китаю не має сенсу йти на подальшу конфронтацію з Вашингтоном. Його головний інтерес – повернути під свій контроль Тайвань, і не обов’язково військовим шляхом.

"Китай завжди діє в своїх інтересах і, навіть якщо в його інтересах буде "кинути" свого партнера. На цьому тлі досить комічно виглядали спроби Путіна задобрити Сі компліментами напередодні їхньої зустрічі. Хоча, як відомо, відносини Росії та Китаю не завжди були дружніми, й не варто сподіватися, що теперішня дружба буде вічною", – зазначив російський правозахисник.

Марк Фейгін про американсько-китайські відносини: дивіться відео

Відносини між Китаєм та США драматично змінювалися навіть в межах останнього року. Так, минулого листопада Байден та Сі мали 3-годинну розмову в межах саміту G20 попри те, що за кілька місяців до того стався візит спікерки Палати представників Ненсі Пелосі до Тайваню.

Ця ситуація показує, що проблемні моменти у відносинах двох найбільших економік світу найкраще вирішувати в двосторонніх перемовинах.

Зверніть увагу! Росія не безпідставно сприймає Китай як одного з найбільших своїх торговельних та економічних партнерів. Водночас Пекін, обмежено допомагаючи Москві, з дипломатичної точки зору намагається дотримуватись "нейтральності" у питанні російсько-української війни. Відповідно, у випадку покращення відносин Пекіну та Вашингтону Росія може опинитися у програші.

Останні події в російсько-китайських відносинах