Китай и Бразилия набросились на США и НАТО: как друзья Путина пытаются спасти Кремль

Китай и Бразилия все активнее пытаются продвигать идею прекращения огня в Украине с последующими переговорами между Киевом и Москвой. Кроме постоянных упреков в адрес США, в настоящее время Китай пытается апеллировать к тому, что якобы война стала возможной из-за неудачной архитектуры безопасности в Европе.

Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, что стоит за риторикой Пекина и как Китай и Бразилия пытаются спасти Владимира Путина. Более подробно читайте дальше в материале.

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Китай стремится расширить вопросы войны в Украине в более геополитическом контекст

На глобальном саммите безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, специальный представитель правительства Китая Ли Хуэй, посетивший Украину, Россию и страны Европы для урегулирования российско-украинской войны заявил, что хотя для переговоров есть "много трудностей", но ни одна сторона якобы "не захлопнула дверь" для них.

По его словам, Россия никогда не была против "мирных переговоров", а Украина "стремится к миру", поэтому он чувствует возможность переговоров в будущем.

В то же время Ли Хуэй отметил, что война России против Украины зашла в тупик, а на поле боя – "неопределенность" с риском эскалации. Итак, по его мнению, единственный выход – прекратить поставки оружия "на поле боя в Украине", что приведет к прекращению огня и переговорам.

Очевидно, что такое заявление было намеком в первую очередь в сторону Запада, что, мол, не стоит поставлять оружие Украине и это поможет остановить войну.

Это довольно странно в свете того, что Украина готовится к большому наступлению. Однако Китай все же стремится расширить вопросы войны в Украине в более геополитический контекст.

В частности, известно, что Пекин откровенно пытается вбить клин между позициями США и Европы. И показать, что Китай может быть лучшим партнером даже в плане безопасности.

Пекин обвиняет Европу в войне России против Украины

И вот на саммите безопасности в Сингапуре бывший посол КНР в США Цуй Тянкая, являющийся частью китайской делегации, заявил, что якобы именно Европа виновата в войне России против Украины, ведь это Европа продемонстрировала незначительный успех в обеспечении безопасности континента.

Мол, европейская архитектура безопасности в виде НАТО не показала эффективности. В то же время Цуй Тянкая предложил Европе последовать примеру стратегии безопасности Китая и Азии в целом.

Примечательно, что китайский представитель делал такое заявление, сидя возле министра обороны Украины Алексея Резникова. То есть Пекин будто намекает, что уже пора перестать полагаться на Запад, а прислушаться к призывам Китая к прекращению огня.

Резников же ответил сдержанно, что Украине нужно выиграть войну, а не вести переговоры с террористами.

А вот министр обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен ответила более утвердительно. Она заявила, что Китай явно пытается подыграть Кремлю, заявляя, что в нападении России на Украину виновата Европа и ее архитектура безопасности.

Китай пытается продвигать именно российское восприятие войны

Однако такое заявление китайского представителя все больше указывает на то, что Пекин пытается продвигать именно российское восприятие войны. Ведь диктатор Путин пытается все выставить так, что якобы это Запад в образе НАТО пытался напасть на Россию, а потому тот напал на Украину.

Мол, именно расширение НАТО повлекло за собой войну. И Китай пытается показать сейчас, что вроде бы оно именно так и есть. И НАТО просто не нужно расширяться, ведь это может спровоцировать какого-нибудь диктатора Путина на войну.

Китай обвиняет США в провокациях

Китай пытается через призму войны России против Украины еще обвинить США в разжигании холодной войны. И снова здесь возникает вопрос НАТО и других альянсов безопасности во главе с США.

В частности, все началось с того, что министр обороны Китая в своем выступлении на саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре обвинил США в "провоцировании блоковой конфронтации ради собственных интересов".

Он сказал, что Вашингтон и его союзники придумывают правила по установлению доминирования еще и в Индо-Тихоокеанском регионе. Китайский дипломат также предупредил, что любое "жестокое противостояние" между США и Китаем станет "невыносимой катастрофой для мира".

Важно добавить, что предупреждение Ли Шанфу прозвучало через день после того, как министр обороны США Ллойд Остин на том же форуме заявил, что война за Тайвань будет "разрушительной" и повлияет на мировую экономику "такими способами, которые мы не можем представить".

Но Китай не просто ответил на такое заявление словами, а еще решил поиграть мускулами. Дело в том, что США обвинили китайский военный корабль в том, что он подрезал американское судно, шедшее в рамках совместных учений с ВМС Канады в Тайваньском проливе, заставив американское судно снизить скорость, чтобы избежать столкновения.

И вот уже Ли Шанфу заявляет, что присутствие ВМС США в Тайваньском проливе является примером того, как Вашингтон создает хаос в регионе.

Вместе с тем Китай наотрез отказался, чтобы министры обороны США и Китая встретились лично на саммите в Сингапуре и обсудили все спорные вопросы безопасности.

Следовательно, возникает четкое ощущение того, что Китай, который во второй раз пытается отправить в Европу новую миротворческую делегацию относительно Украины, на самом деле пытается решить не только вопросы мира в Украине, но и более геополитические вопросы в противостоянии Запада и Востока.

По словам министра обороны Китая Ли Шанфу, в настоящее время в Азиатско-Тихоокеанском регионе возрождается менталитет холодной войны. И далее Ли Шанфу озвучил тезис, который Китай должен адресовать России: "Взаимное уважение должно преобладать над запугиванием и гегемонией". Однако Ли адресует его США.

Бразилия призывает прислушаться к беспокойству Москвы

В то же время, есть и другая страна Глобального Юга, которая также намекает на то, что, мол, продолжение войны в Украине – это результат продолжения поддержки Украины Западом.

Речь идет о Бразилии, чей президент неоднократно заявлял о том, что в войне виновата не только Россия, а чтобы эту войну завершить нужно просто прекратить огонь.

И опять же Бразилия также указывает на появление новой холодной войны.

Теперь главный советник президента Бразилии Селсо Аморим заявляет, что западные союзники Украины, помогающие Киеву защищаться от полномасштабного вторжения России, рискуют эскалировать войну и превратить ее в третью мировую.

Более того, бразильский представитель призывает прислушиваться к беспокойствам Москвы, ведь они якобы имеют смысл. По его словам, война России против Украины – это порождение неправильной политики Запада на протяжении последних десятилетий.

Он добавил, что нельзя ослаблять Россию, потому что тогда повторится сценарий Версальского договора и начала Второй Мировой.

Зеленский хочет посетить страны Латинской Америки

Итак, Бразилия, как и Китай, пытаются продвигать идею того, что с Россией нужно вести диалог и прислушиваться к ее замечаниям.

И вот теперь президент Владимир Зеленский хочет поехать в Латинскую Америку, чтобы встретиться с лидерами государств региона, в том числе и с президентом Бразилии Лулой да Силвой.

Мол, надо донести до лидеров Латинской Америки, что нет больше какого-то великого и могущественного Путина, так что не надо с ним и заигрывать. Однако, как известно, Лула да Силва встречи с Зеленским игнорирует…

"Почти каждое из государств я просил: сделаем мою встречу с лидерами вашего континента. Я готов прилететь, я хочу с ними общаться. Ваши люди, ваше общество доверяют своим лидерам. И если я буду с вами говорить, буду у вас, мы подробно увидим, кто такой Путин и что он не так велик. Его время прошло", – сказал Зеленский.

Глава государства снова подтвердил, что заинтересован во встрече с президентом Лулой и добавил, что предлагал любой формат.