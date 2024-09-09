Пройдут по Тихому океану и не только: Китай и Россия проведут совместные учения уже в этом месяце

Минобороны КНР объявило о том, что вместе с россиянами проведут совместные военные учения. Это не впервые.

Пекин заявляет, что "несет уверенность в неспокойный мир" и продолжит двигаться по пути мира. Но не теряет и возможности похвастаться имеющимся оружием. А войну в Украине предлагает урегулировать политически.

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Китай объявил о совместных военно-морских и воздушных учениях с Россией

Учения Northern United – 2024 состоятся в Японском и Охотском морях. Военно-морские и воздушные учения якобы направлены на улучшение стратегического сотрудничества между двумя странами и "укрепление их способности совместно противостоять угрозам безопасности".

Во время тренировок военно-морские силы обеих стран совершат совместный крейсерский поход в Тихом океане (это произойдет уже в пятый раз). Кроме этого, китайцы примут участие в российских учениях "Великий океан – 24" (росСМИ пишут просто "Океан-2024").

Где состоятся российско-китайские учения: показываем на карте

Что пишут о совместных учениях с Китаем российские СМИ

Там утверждают, что проведение учений с "привлечением всех родов войск" анонсировал еще Шойгу в июле 2023 года. Мероприятие позиционируют как стратегические командно-штабные учения, которые якобы должны были стать итоговыми в 2024 году.

А вот китайские учения называются "Север. Взаимодействие – 2024".

Интересно! Иран также называет себя "якорем стабильности" в регионе, тем временем планирует поставлять России ракеты. В МИД уже жестко отреагировали на это.