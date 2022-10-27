Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сотрудничать с США

Китай будет сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы найти пути взаимопонимания в пользу обоих. При этом, у стран есть некоторые разногласия в вопросе Тайваня.

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с Соединенными Штатами Америки. По его словам, это поможет наладить связи обеих сторон.

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Какие договоренности по Тайваню

Как великие государства, Китай и Соединенные Штаты должны укреплять коммуникацию и сотрудничество, чтобы помочь обеспечить стабильность в мире.

При этом Си отметил, что Китай и США расходятся во мнениях по тайваньскому вопросу, а также по вопросу отношений КНР и России. Кроме того, китайский лидер осудил иностранное вмешательство в дела Тайваня и заявил, что Китай никогда не откажется от права применять против него силу.

Пойдет ли Китай войной на Тайвань: мнения экспертов

Политолог Александр Антонюк разъяснил, что Китай сейчас точно наблюдает за боевыми действиями в Украине. Си Цзиньпин желает победы России, однако открыто ее не поддерживает. По всей вероятности, Китай не будет дождаться завершения войны в Украине, а попытается параллельно напасть на Тайвань.

Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов рассказал о "первых колокольчиках" возможного наступления Китая . В частности, если Китай будет готов начать войну с Тайванем, он будет готов изолироваться от мира, как Советский Союз.

Си Цзиньпин заявил, что вопрос будущего Тайваня должен решить китайский народ. Однако Китай не отказывается применить силу.

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