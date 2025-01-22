Трамп не против: у Китая открылась интересная возможность в отношении России

Дональд Трамп намекнул на возможность сотрудничества с Китаем для влияния на Россию и урегулирования войны в Украине. Такая договоренность может улучшить экономические отношения между двумя странами.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что Дональд Трамп передал Китаю сигнал: "Давай вместе решим, как уладить войну России против Украины". Если два лидера договорятся, отношения между США и Китаем значительно улучшатся.

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"Для Китая сейчас открывается прекрасная возможность выступить своеобразным миротворцем. Эта роль может поставить Си на один уровень с Трампом, и, похоже, Трамп не против", – сказал Игорь Рейтерович.

Все зависит от поведения России

Политолог добавил, что Си Цзиньпин не может не воспользоваться этой возможностью, ведь он ничего не потеряет.

Россия останется на стороне Китая – это очевидно. Но в то же время завязать хорошие отношения с президентом США – это прекрасная перспектива для Китая, которая открывает путь к дальнейшему сотрудничеству и решению спорных вопросов,

– пояснил Рейтерович.

Трамп пытается добиться максимально выгодных условий для США в переговорах по Украине. Какие методы выберет новый президент Соединенных Штатов Америки, пока трудно сказать, потому что они зависят от поведения России. Рейтерович объяснил, что Трамп, вероятно, уже сделал несколько щедрых предложений для России.

Усиление экономического давления

"Косвенно, косвенно. Была ли реакция россиян такой, на которую надеялись американцы? Думаю, нет. Собственно, поэтому Трамп начал делать другие заявления: мол, США могут легко усилить санкции и выбить россиян с нефтяного рынка. Кстати, он уже начал это делать и демонстрирует полное безразличие к России. Например, объявление чрезвычайного положения в энергетике направлено именно на то, чтобы вытеснить россиян с рынка. И он будет продолжать это делать, потому что это выгодно для США" – отметил Рейтерович.

Интересно! Дональд Трамп призвал Россию завершить войну в Украине, пригрозив новыми санкциями и высокими пошлинами на российский экспорт. Он отметил, что ситуация для Москвы будет только ухудшаться без соглашения.

Он считает, что Трамп все еще ожидает какой-то реакции от России, надеясь, что она опомнится и начнет предлагать свои условия. Кроме того, недавняя онлайн-встреча Путина и Си Цзиньпина не была заранее подготовлена. Это, скорее всего, была реакция на разговор Трампа с Си. После этого Си связался с Путиным, чтобы обсудить определенные вещи, услышанные от Трампа.