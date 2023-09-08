Об этом 24 Каналу отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Рядом с Китаем стоят страны, которые продолжают поддерживать Россию, в том числе в плане торговли.
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Как Китай использует Россию
С начала полномасштабного вторжения России в Украину, цивилизованный мир имел возможность отправить в забвение страну-агрессора. Речь идет о санкциях, блокировках на рынке и так далее. Но некоторые страны решили воспользоваться этим в свою пользу.
"Такие страны как Индия решили покупать у России, когда никто не покупает, платить рупиями. А Россия соглашается, потому что у нее нет других вариантов", – отметил политтехнолог.
Борис Тизенгаузен о политике Китая: смотреть видео
Индия и страны, поддерживающие Россию в плане торговли, находятся в условной орбите Китая. Они воспринимают это как игру против США и всего коллективного Запада.
"Существует два противоположных лагеря: Китай и США. Китай на базе БРИКС строит альтернативу G7, G20 – формирует большой блок против США и коллективного Запада. Мир поляризуется и это очень серьезные угрозы", – подчеркнул Тизенгаузен.
При такой игре Россия используется как инструмент того же Китая. Он заботится о своей экономике, которая в последнее время переживает сложные времена.
Россия – фишка, которой удобно играть для Китая. Пододвинул, все спорят, летят переговорщики из США, Европы. Отодвинул – более агрессивная политика начинается. К сожалению, убийство мирных граждан и незаконная война, начатая Россией против Украины, в большой политике – один из аргументов и один из инструментов решения своих собственных проблем,
– резюмировал Тизенгаузен.
Политика Китая: последние новости
- Россия может потерять территории. Китай прощупывает ее готовность к определенным уступкам. Это своеобразная плата за пособие в обходе санкций. Пекин постепенно вытесняет Россию из Центральной Азии и делает ее зависимой.
- Китай вроде бы держит нейтральную позицию по войне в Украине. Впрочем, он не разрешает России влиять на себя. Наблюдается противостояние между этими двумя странами.
- При этом в этом году торги между Россией и Китаем превысят 200 миллиардов долларов. А с июня 2022 по июнь 2023 года более чем в три раза вырос экспорт товаров, которые могут использоваться в военной сфере.