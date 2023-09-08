Об этом 24 Каналу отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Рядом с Китаем стоят страны, которые продолжают поддерживать Россию, в том числе в плане торговли.

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Как Китай использует Россию

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, цивилизованный мир имел возможность отправить в забвение страну-агрессора. Речь идет о санкциях, блокировках на рынке и так далее. Но некоторые страны решили воспользоваться этим в свою пользу.

"Такие страны как Индия решили покупать у России, когда никто не покупает, платить рупиями. А Россия соглашается, потому что у нее нет других вариантов", – отметил политтехнолог.

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Индия и страны, поддерживающие Россию в плане торговли, находятся в условной орбите Китая. Они воспринимают это как игру против США и всего коллективного Запада.

"Существует два противоположных лагеря: Китай и США. Китай на базе БРИКС строит альтернативу G7, G20 – формирует большой блок против США и коллективного Запада. Мир поляризуется и это очень серьезные угрозы", – подчеркнул Тизенгаузен.

При такой игре Россия используется как инструмент того же Китая. Он заботится о своей экономике, которая в последнее время переживает сложные времена.

Россия – фишка, которой удобно играть для Китая. Пододвинул, все спорят, летят переговорщики из США, Европы. Отодвинул – более агрессивная политика начинается. К сожалению, убийство мирных граждан и незаконная война, начатая Россией против Украины, в большой политике – один из аргументов и один из инструментов решения своих собственных проблем,

– резюмировал Тизенгаузен.

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