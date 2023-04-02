Китай учится вести войну на уроках, которые получила Россия в Украине, – NYT

Китайские военные аналитики изучают битвы инноваций и тактик в войне в Украине. В перспективных Китай может использовать информацию в возможных боях за Тайвань.

Журналисты New York Times проанализировали около 100 китайских документов и материалов в СМИ, в которых даются оценки войны. Для китайцев война России против Украины – это "испытательный полигон", позволяющий Китаю учиться на успехах и неудачах обеих сторон.

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Китай может взять на вооружение тактику ядерного шантажа Путина

"Учитывая разработку Китаем гиперзвуковых ракет, которые могут быть очень маневренными в полете, они проанализировали, как Россия использовала это оружие для уничтожения бункера с боеприпасами, топливного склада и других целей", – говорится в статье.

Китайские аналитики изучили, как украинские войска использовали спутниковую связь Starlink для координации атак и обхода российских попыток перекрыть их связь.

Они утверждают, что Владимир Путин удерживал западные государства от прямого вмешательства в Украину, угрожая ядерным оружием, что может способствовать расширению собственной ядерной программы Китая.

Некоторые китайские аналитики прямо указывают на ошибки России, которые она допустила во время полномасштабной войны против Украины.

Они попытаются применить эти уроки в своей подготовке, обучении офицеров и доктрине, которая сейчас пересматривается,

– сказал Джоэл Вутноу, старший научный сотрудник Университета национальной обороны в Вашингтоне.

Выводы в Китае сделали и из того, что Россия столкнулась с дефицитом оружия и боеприпасов, а также со сбоями в разведке, что влечет за собой остановку наступления и большие потери.

"Нам следует обратить внимание на выявленные недостатков в логистике и поставке российских вооруженных сил", – говорится в статье в журнале, издаваемом китайским агентством по разработке основных военных технологий.

В этой статье также отмечено, что Китаю необходимо подготовиться к аналогичным вызовам, "когда мы рассматриваем будущие морские переходы, захваты островов" и другие опасные операции.

В материале говорится, что Китай не вел большую войну в течение 40 лет, с тех пор, как Дэн Сяопин направил войска в соседний Вьетнам, и его военные ученые с особым усердием изучают конфликты других стран.

Война в Украине особенно важна для Китая, поскольку она предусматривает косвенное соревнование между Россией, близким партнером Пекина, и Соединенными Штатами и их союзниками, поддерживающими украинские силы.