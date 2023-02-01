Китай получит много выгоды от победы Украины, – международник

Диктатор Владимир Путин надеялся, что победа над Украиной поможет разрушить так называемый "однополярный мир". В то же время все идет к тому, что Россия станет сырьевым придатком Китая.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета Максим Яли. По его словам, Китай также испытывает определенные неудобства от войны России против Украины и заинтересован, чтобы все как можно быстрее закончилось.

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Китай так же страдает от этого. И поддержка (Украина – 24 Канал) на дипломатическом уровне становится все больше с каждой жертвой, разрушенной местностью и т.д. Ведь есть ответные репутационные последствия и для самого Китая. Они так же хотят, чтобы все закончилось как можно быстрее, но не могут повлиять на Путина,

– считает Яли.

По его словам, Китай недоволен действиями России. Не зря в СМИ появлялись сообщения, что Путин якобы кинул Си Цзиньпиня, когда не предупредил его о намерениях совершить полномасштабное вторжение.

Почему Китаю выгодна победа Украины: смотрите видео

Китаю выгодна победа Украины

Как отметил Яли, после победы Украины мир станет не многополярным, а биполярным. Так ранее заявлял президент США Джо Байден, отмечая, что будущие конфликты будут между демократиями и автократиями – между Штатами и Китаем.

Россия же на протяжении войны с Украиной постепенно превращается в ресурсную базу Китая. Зависимость Москвы от Пекина с каждым днем растет. Оккупанты вынуждены переориентировать потоки продаж нефти и газа, что позволяет Китаю выбивать скидки.

С каждым днем Россия все больше превращается в ресурсную базу, о которой мечтает Китай. Там тоже есть своя историческая память и совсем другое восприятие времени. Они прекрасно помнят 19 век и хотят возвращения своих "исконно китайских земель", которые в свое время "откусила" Россия. Своего они дождутся. Я бы назвал Китай величайшим выгодополучателем от войны,

– отметил Яли.

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