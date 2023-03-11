Китай опережает Россию в создании гиперзвукового оружия, – Пентагон
Источник:Bloomberg
И Китай, и Россия проводят многочисленные испытания гиперзвукового оружия. Однако страна Азии опережает Россию как по вспомогательной инфраструктуре, так и по количеству систем.
Более того, Китай, вероятно, уже развернул оружие, способное поразить базы США в Тихом океане. Об этом сообщил главный научный сотрудник аналитического отдела Разведывательного управления Минобороны США Пол Фрейстрел.
Достойно внимания Гиперзвуковые ракеты "Кинжал": сколько их в России и можно ли их обуздать
Что известно об оружии
По его словам, Китай разрабатывает межконтинентальную баллистическую ракету с гиперзвуковой скользящей боеголовкой. Она испытывается вот уже 9 лет, с 2014 года. А в 2021 году она показала, что может обогнуть земной шар.
Несмотря на то, что Китай и Россия провели многочисленные успешные испытания гиперзвукового оружия и, вероятно, развернули оперативные системы, Китай опережает Россию как по вспомогательной инфраструктуре, так и по количеству систем.
– подчеркнул Пол Фрейстрел.
Более того, по словам Фрейстрела, Китай значительно продвинулся вперед в развитии и обычных, и ядерных гиперзвуковых ракетных технологий и возможностей. Удалось ему это благодаря:
- интенсивным целенаправленным инвестициям,
- разработке,
- испытаниям,
- развертыванию.
Как сообщил главный научный сотрудник, Академия аэродинамики Китая утверждает, что использует по крайней мере три гиперзвуковые аэродинамические трубы. Они способны работать на трех скоростях, превышающих скорость звука. Речь идет о скоростях в 8, 10 и 12 Махов.
Гиперзвуковое оружие России
В России, по словам Фрейстрела, есть три боевые системы, включая оружие морского базирования, которые развивают скорость до 8 Махов. Более того, страна-террористка именно подобным оружием наносила удары по Украине.
Однако стоит отметить, что на вооружении России с 2018 года есть гиперзвуковые ракеты "Кинжал", максимальная скорость которых достигает 10 махов, то есть примерно до 12 тысяч километров в час.
Носителем этой ракеты могут быть самолеты МиГ-31К, способные нести 1 ракету, и Ту-22М3, способные нести до 4 ракет. При этом с первого самолета страна-террористка способна поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров, а со второго – 3 тысяч километров.