И Китай, и Россия проводят многочисленные испытания гиперзвукового оружия. Однако страна Азии опережает Россию как по вспомогательной инфраструктуре, так и по количеству систем.

Более того, Китай, вероятно, уже развернул оружие, способное поразить базы США в Тихом океане. Об этом сообщил главный научный сотрудник аналитического отдела Разведывательного управления Минобороны США Пол Фрейстрел.

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Что известно об оружии

По его словам, Китай разрабатывает межконтинентальную баллистическую ракету с гиперзвуковой скользящей боеголовкой. Она испытывается вот уже 9 лет, с 2014 года. А в 2021 году она показала, что может обогнуть земной шар.

Несмотря на то, что Китай и Россия провели многочисленные успешные испытания гиперзвукового оружия и, вероятно, развернули оперативные системы, Китай опережает Россию как по вспомогательной инфраструктуре, так и по количеству систем.

– подчеркнул Пол Фрейстрел.

Более того, по словам Фрейстрела, Китай значительно продвинулся вперед в развитии и обычных, и ядерных гиперзвуковых ракетных технологий и возможностей. Удалось ему это благодаря:

интенсивным целенаправленным инвестициям,

разработке,

испытаниям,

развертыванию.

Как сообщил главный научный сотрудник, Академия аэродинамики Китая утверждает, что использует по крайней мере три гиперзвуковые аэродинамические трубы. Они способны работать на трех скоростях, превышающих скорость звука. Речь идет о скоростях в 8, 10 и 12 Махов.

Гиперзвуковое оружие России

В России, по словам Фрейстрела, есть три боевые системы, включая оружие морского базирования, которые развивают скорость до 8 Махов. Более того, страна-террористка именно подобным оружием наносила удары по Украине.

Однако стоит отметить, что на вооружении России с 2018 года есть гиперзвуковые ракеты "Кинжал", максимальная скорость которых достигает 10 махов, то есть примерно до 12 тысяч километров в час.

Носителем этой ракеты могут быть самолеты МиГ-31К, способные нести 1 ракету, и Ту-22М3, способные нести до 4 ракет. При этом с первого самолета страна-террористка способна поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров, а со второго – 3 тысяч километров.