Так, пункт "Обзор мировой разведки" рассказывает о геополитических последствиях войны в Украине. В нем говорится, что Пекин может воспользоваться войной в нашем государстве.

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Китай может обвинить НАТО

В отчете отмечают, что нападения Украины на глубокий тыл России Китай может рассматривать, как "возможность представить НАТО как агрессора". Кроме того, Пекин может увеличить свою поддержку Москвы. Это может произойти при условии ощущения, что эти нападения "существенные".

Внимание! ГУР МО выражает сомнение в правдивости данных, которые распространяются по сети. По мнению представителей ведомства, этот так называемый слив – российская ИПСО. И она может быть направлена, в том числе, на попытку сорвать контрнаступление ВСУ.

Отметим, что чиновники из США и Европы с осторожностью наблюдают за альянсом между Москвой и Пекином. До этого официальные лица заявляли, что нет признаков того, что Россия получила летальное оружие от Китая.

Но атака Украиной России, при использовании оружия США или НАТО, может все изменить. Мол, для Пекина это будет признаком того, что якобы "Вашингтон несет прямую ответственность за эскалацию конфликта". Таким образом, Китай будет весомой причиной оправдать предоставление России летального вооружения.

Китай ищет союзников

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон посетил Китай с официальным визитом. Во время него он встречался с главой КНР Си Цзиньпинем. Аналитики отмечают, что во время поездки Пекин стремился склонить Париж к союзничеству в "противостоянии" США.

Аналитики предполагают, что для Китая Франция является одним из вероятных союзников в Европе. Именно поэтому Си Цзиньпин решил устроить "роскошный прием" Эммануэлю Макрону.

Заметим, что у США с долей скепсиса воспринимают дипломатические отношения между Китаем и Францией. Источники, на которые ссылаются американские журналисты, отмечают, что у Вашингтона сейчас "выжидательная позиция".

Что касается самого визита, то эксперты предполагали, что Макрон стремился убедить Си в вопросе, связанном с войной. Но лидер КНР, по крайней мере, в публичной плоскости, продолжил придерживаться своей шаткой позиции. А это значит, что прогресса в переговорах президенту Франции достичь не удалось.