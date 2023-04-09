Так, пункт "Огляд світової розвідки" розповідає про геополітичні наслідки війни в Україні. У ньому йдеться про те, що Пекін може скористатися війною в нашій державі.

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Китай може звинуватити НАТО

У звіті зазначають, що напади України на глибокий тил Росії Китай може розглядати як "можливість представити НАТО як агресора". Крім того, Пекін може збільшити свою підтримку Москви. Це може статися за умови відчуття, що ці напади "значні".

Зауважимо, що чиновники зі США та Європи з обережністю спостерігають за альянсом між Москвою та Пекіном. До цього офіційні особи заявляли, що відсутні ознаки того, що Росія отримала летальну зброю від Китаю.

Але атака Україною Росії, за умови використання зброї США або НАТО, може все змінити. Мовляв, для Пекіна це буде ознакою того, що буцімто "Вашингтон несе пряму відповідальність за ескалацію конфлікту". Таким чином Китай матиме вагому причину виправдати надання Росії летального озброєння.

Китай шукає союзників

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон відвідав Китай з офіційним візитом. Під час нього він зустрічався з главою КНР Сі Цзіньпінем. Аналітики зазначають, що під час цієї поїздки Пекін прагнув схилити Париж до союзництва у "протистоянні" США.

Аналітики припускають, що для Китаю Франція – один з імовірних союзників у Європі. Саме тому Сі Цзіньпін вирішив влаштувати "розкішний прийом" Еммануелю Макрону.

Зауважимо, що у США з часткою скепсису сприймають дипломатичні відносини між Китаєм і Францією. Джерела, на які посилаються американські журналісти, зазначають, що у Вашингтона зараз "вичікувальна позиція".

Що стосується самого візиту, то експерти припускали, що Макрон прагнув переконати Сі в питанні, пов'язаному з війною. Але лідер КНР, принаймні у публічній площині, продовжив дотримуватися своєї хиткої позиції. А це означає, що прогресу у перемовинах президентові Франції досягнути не вдалося.