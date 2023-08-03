Китай пересматривает политику по Украине и примет участие в переговорах в Саудовской Аравии, – WSJ

По всей вероятности, китайская делегация примет участие во встрече по миру в Украине, которую организует Саудовская Аравия. Кроме того, Пекин может изменить позицию по поводу войны в нашем государстве.

Хотя Пекин, как отмечает западная пресса, по-прежнему пытается балансировать, поскольку публичных шагов в сторону Украины Китай до сих пор не предпринял. Однако участие китайской делегации на встрече стран с преимущественно проукраинской или нейтральной позицией является серьезным шагом.

Обратите внимание Саммит мира в Украине могут провести во время Генассамблеи ООН или саммита G20 в Индии, – Politico

Китай меняет свою политику?

Сложно сказать, что задумал Китай, однако последние события, связанные с Россией, по всей вероятности, посеяли в руководстве КНР сомнения в Москве. Короткая попытка переворота "вагнеровцев" показала, насколько хрупкая власть Путина, а выход России из зерновой сделки нанес удар по самому Китаю. Дело в том, что Китай является едва ли не самым большим покупателем украинской агропродукции.

Поэтому на фоне того, что Пекин подозревается в поддержке России, Китай, вероятно, будет искать новые пути. Один из таких – мирный план, который предлагает Украина. Пекин не участвовал в подобных консультациях по Украине, которые организовывала Дания, однако вполне вероятно, что делегация во главе со спецпредставителем Ли Хуэем приедет в Саудовскую Аравию на встречу. Как утверждают СМИ, Пекин готов обсудить мирный план Украины, совершенно противоположный предложениям Китая.

Любопытно, что участие в переговорах официально подтвердила Индия. А Россию на встречу не пригласили.

Саудовская конфигурация

Интересно, что если верить данным СМИ, то в Саудовской Аравии встретятся представители США, Китая, Японии, Индии, Чили, Мексики, Бразилии, Польши, Великобритании и двух десятков государств. Основная тема переговоров – видение мира в Украине. Как мы видим, на этой встрече будут представлены разные видения ситуации. Однако лидеры других государств заинтересованы в участии Китая, ведь Пекин оказывает влияние на Москву.

Как утверждает издание Politico, по итогам этой встречи, Украина и Саудовская Аравия ожидают промежуточный саммит мира на уровне глав государств на полях Генассамблеи ООН или саммита "Большой двадцатки" в Индии в сентябре этого года. Если Китай действительно меняет свою позицию, то такой саммит мог бы стать первой встречей Владимира Зеленского и лидера КНР Си Цзиньпина. За время полномасштабного вторжения между лидерами произошел только один телефонный разговор.