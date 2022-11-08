Может произойти в ближайшее время, – президент Тайваня ожидает вторжения Китая

Президент Тайваня Цай Инвэнь выразила свои опасения по поводу вторжения КНР. Она подчеркнула, что это может произойти в ближайшее время.

Цай Инвэнь в интервью The Atlantic пожаловалась на возможное вторжение Китая. Она сравнила положение Тайваня с ситуацией в Украине.

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Инвэнь предупреждает о серьезной опасности для острова

Она отметила, что Си Цзиньпин может сделать то же, что и Владимир Путин – посягнуть на чужую территорию. Президент Тайваня подчеркнула, что вторжение КНР может произойти уже в ближайшее время, и это не просто слова.

Это правда, что именно так может случиться с нами. Поэтому нам нужно быть к этому готовыми. Есть реальная угроза и это не раздувание шума,

– подчеркнула Инвэнь.

Также президент указала на разницу оборонных бюджетов КНР и Тайваня. И рассказала об изменениях оборонительных приоритетов острова. По ее словам, жители острова не пытаются скрыться, они стремятся остаться и готовы защищать свой дом.

Си Цзиньпин 8 ноября проинспектировал Объединенный оперативный центр Высшего военного совета и поручил армии повысить боеспособность.

Мир переживает фундаментальные изменения, которых не было в течение столетия, а китайская армия должна реализовать видение партии и укрепиться для новой эры,

– заявил Си.

Тайвань заявил о приближении кораблей и самолетов КНР

Напомним, что 8 ноября тайваньские военные сообщили, что зафиксировали приближение к острову двух десятков китайских военных самолетов и четырех кораблей.

Министерство обороны отметило, что был обнаружен 21 самолет Народно-освободительной армии Китая и 4 судна Военно-морского флота.

Обострение отношений между Китаем и Тайванем произошло на фоне визита в Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Как только она прилетела на Тайвань, Китай объявил о военных учениях вокруг острова.

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Китай считает своей территорией остов Тайвань, а также называет отколовшейся провинцией, а не независимым государством. На протяжении десятилетий Пекин стремился изолировать Тайбэй на мировой арене, в частности он оттеснял его дипломатических союзников и блокировал вступление острова в международные организации.