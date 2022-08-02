Китай начинает военные учения у Тайваня: гостелевидение показало видео

По прибытии на Тайвань спикерки Палаты представителей США Нэнси Пэлоси Китай объявил о военных учениях вокруг острова. Китайские СМИ опубликовали первые кадры.

Для военных учений Китай закрывает морское и воздушное пространство вокруг Тайваня в шести регионах. В Пекине говорят, что они продлятся 3 дня – ежедневно по 12 часов.

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Кадры с учений показали на государственном телевидении

Несмотря на то, что учения должны были бы начаться 3 августа, Китай решил не ждать и начать их вечером 2 августа. На государственных телеканалах показали первые кадры по маневрам вокруг Тайваня.

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Журналист государственных СМИ Китая Ху Сидзинь заявил, что Пекин проводит учения, но у них цель отнюдь не учебная.

Это не просто демонстрация, а реальные учения по освобождению Тайваня. Визит Пелоси ускорит объединение Китая,

– заявил провластный журналист.

Что известно об учениях Китая вокруг Тайваня

Коммунистические власти Китая решили, что остров Тайвань принадлежит им, хотя фактически остров под властью коммунистов не был – во время второй мировой войны его оккупировала Япония, а после капитуляции последней туда переместилось правительство Гоминьдан во главе с Чан Кайши.

Однако Пекин постоянно заявлял о своем суверенитете над Тайванем. То же Китай делает и сейчас на фоне визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на остров.

После приземления самолета спикера Китай объявил о военных учениях в 6 морских районах вокруг острова Тайвань. Стоит отметить, что накануне Пекин проводил учения в Тайваньском заливе. В этот раз Китай решил показать мощь своей артиллерии, флота и даже авиации.



Районы, где будут проходить китайские учения / Карта ChinaDaily

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