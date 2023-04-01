Китай не даст разрешения, – Данилов о размещении ядерного оружия России в Беларуси

Россия может разместить ядерное оружие на территории Беларуси только если соответствующее разрешение Путину даст Китай. Однако вряд ли Пекин одобрит такое предложение.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Ядерное оружие на территории Беларуси не нужно ни Китаю, ни самой России.

"Я могу сказать, что никакого размещения ядерного оружия на территории Беларуси не будет и быть не может до тех пор, пока Китай не даст разрешение Путину размещать там ядерное оружие. Даст ли Китай разрешение Путину размещать ядерное оружие на территории Беларуси? Я более чем уверен". , что нет", – сказал Данилов.

По словам Данилова, ядерное оружие на территории Беларуси не нужно ни Китаю, ни самой России, а заявления Путина – это просто шантаж для того, чтобы американцы соглашались как можно скорее идти на какие-то переговоры, договариваться, чтобы остановить эту войну на условиях России.

Данилов заметил, что россияне не уже не хотят дальнейшей эскалации конфликта, а хотят поскорее его закончить.

"Не нужно здесь ничего придумывать, здесь нет никакой конспирологии. Это такая тупая игра России, которая всегда для того, чтобы заставить американцев, англосаксов идти на переговоры с россиянами именно по нашему кейсу", – добавил Данилов.

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