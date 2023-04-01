Так, глава Кремля, вероятно, ожидал от Китая военно-технической помощи, поставок серьезного вооружения, в том числе боеприпасов к артиллерии или ударным дронам. Об этом 24 Каналу рассказала консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко.
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Сможет ли Пекин повлиять на Кремль
Однако Китай пока не решается на столь рискованный шаг. Кроме того, у России нет никаких побед на поле боя в Украине. Следовательно, Путину остался только ядерный фактор, который является принципиальным вопросом для китайских властей.
Китай выражает эту позицию с момента полномасштабного вторжения. Кстати, это свидетельствует о том, что мы переоцениваем влияние китайского руководства на Россию,
– заметила Гриценко.
Так, перед визитом Си Цзиньпина в Москву 20 – 22 марта проходила дискуссия о том, сможет ли глава Китая убедить Путина вывести войска. Однако этого не произошло. Более того, Путин решил разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси как триггер и угрозу для Запада и Европы.
"Китай, который пытается держать Россию рядом, не выпускать из фокуса своего внимания и "держать за одну руку", не контролирует, что делает "другая рука", – констатировала консультант.
Путин планирует разместить ядерное оружие в Беларуси
- 25 марта глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. По его словам, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже давно просит его об этом.
- В Bloomberg отметили, что соответствующим заявлением Путин подорвал авторитет Си Цзиньпина. Так, глава КНР потратил 3 дня на визит к российскому диктатору, обменивался с ним "тостами за безграничную дружбу" и получил нарушение обещания.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что этим решением Путин пытается показать Китаю хоть какую-нибудь субъектность. Кроме того, это указывает на то, что встреча российского лидера с главой Китая Си Цзиньпином в Москве 20 – 22 марта прошла неудачно.
- Президент Соединенных Штатов Джо Байден отреагировал на заявление Путина о передаче Беларуси ядерного вооружения. Американский лидер раскритиковал эту инициативу и заявил, что такие разговоры "вызывают беспокойство".