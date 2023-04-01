Так, глава Кремля, вероятно, ожидал от Китая военно-технической помощи, поставок серьезного вооружения, в том числе боеприпасов к артиллерии или ударным дронам. Об этом 24 Каналу рассказала консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко.

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Сможет ли Пекин повлиять на Кремль

Однако Китай пока не решается на столь рискованный шаг. Кроме того, у России нет никаких побед на поле боя в Украине. Следовательно, Путину остался только ядерный фактор, который является принципиальным вопросом для китайских властей.

Китай выражает эту позицию с момента полномасштабного вторжения. Кстати, это свидетельствует о том, что мы переоцениваем влияние китайского руководства на Россию,

– заметила Гриценко.

Так, перед визитом Си Цзиньпина в Москву 20 – 22 марта проходила дискуссия о том, сможет ли глава Китая убедить Путина вывести войска. Однако этого не произошло. Более того, Путин решил разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси как триггер и угрозу для Запада и Европы.

"Китай, который пытается держать Россию рядом, не выпускать из фокуса своего внимания и "держать за одну руку", не контролирует, что делает "другая рука", – констатировала консультант.

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