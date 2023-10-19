Пентагон ошибся с прогнозами: Китай более стремительными темпами наращивает запасы ядерного оружия

В Китае работают над наращиванием запасов ядерного оружия. Причем темпы превышают прогнозы, которые раньше делали в США.

Об этом свидетельствует отчет Пентагона, посвященный политике по поводу Китая. Оборонное ведомство отметило, что только за последний год Пекину удалось создать около сотни ядерных боеголовок.

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Ядерного вооружения у Китая становится больше

Аналитики, работающие в Пентагоне, считают, что по состоянию на май 2023 года в арсенале Китая было более 500 ядерных боеголовок. По сути, эта цифра на сотню превышает прошлогоднюю.

Если обратить внимание на доклад 2022, то в Минобороны США отмечали, что Пекин сможет быстро модернизировать собственные ядерные силы. В то же время в ведомстве считали, что темпы наращивания ядерной силы будут скромнее, и что у Китая будет 1500 боеголовок к 2035 году.

Новый прогноз Пентагона менее отрадный

Собственно, по новому прогнозу Китай к 2030 году планирует разместить более 1000 ядерных боеголовок. Это позволит ему закрепиться в тройке мощнейших ядерных держав после США и России.

В Пентагоне предполагают, что для этого Китай может использовать новые реакторы-множители на более быстрых нейтронах. Кроме того, могут привлекать перерабатывающие мощности для производства плутония. Их власти Китая официально называют частью исследований "мирного атома".

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира приводил статистику. По его данным, по состоянию на январь 2023 года в России было 5 889 ядерных боеголовок, а в США – 5 244.

Заметим, что Пекин отказывается участвовать в переговорах с Вашингтоном и Москвой, касающихся ограничения ядерных вооружений. Аргументируют это тем, что арсеналы двух государств значительно больше его.

Тем временем в ISW отмечают, что Россия движется к выходу из договора о запрете ядерных испытаний По сути, российским депутатам давали время до 18 октября этого года. Чтобы они отозвали ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.