Китай назвал войну войной, а это слом российского нарратива, Россия осталась одна, – Арестович

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович выразил мнение, что Россия осталась наедине в войне против Украины. Российским оккупантам не удалось втянуть в войну Китай.

"Китай четко сказал, что ему не нужна война в Украине"

Алексей Арестович сказал, что Китай назвал войной вторжение России в Украину. Это, по его мнению, приговор российскому режиму.

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Советник руководителя ОП добавил, что после того как Китай назвал войну в Украине войной, Россия осталась одна.

Китай ясно сказал, что ему не нужна война в Украине. Он назвал войну войной. А это вообще приговор для российского режима. Они остались сами,

– заявил Арестович.

Китай уже сделал свой выбор и хочет использовать Россию

Арестович отметил, что Китай уже сделал свой выбор. "Когда китайский лидер говорит, что это война, а не спецоперация – это слом российского нарратива. Когда он говорит, что Китаю эта война не нужна – это слом всего", – повторил он.

Советник глав ОП также считает, что Китай использует Россию, чтобы навязать ей более выгодные для себя условия экономического сотрудничества по энергоресурсам.

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