Китай не хочет оказаться на проигрышной стороне в войне России с Украиной, – The Washington Post

Китай не хочет оказаться на стороне того, кто проиграет войну России и Украины. К тому же КНР могла бы продолжить торговлю со страной-агрессором на выгодных для нее условиях.

Об этом сообщил колумнист The Washington Post Макс Бут. По его мнению, Пекин мог бы сыграть для России такую же роль, какую США играют для Украины, и тогда бы шансы на победу страны-террориста выросли бы.

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Китай не хочет оказаться на проигрышной стороне

Пекин стал крупнейшим источником импорта для Кремля, в частности полупроводников, которые нужны России для производства как гражданского, так и военного оборудования. Однако Си Цзиньпин не хочет оставаться на стороне Владимира Путина, поэтому он пытается балансировать между Западом и страной-агрессором, чем создает потенциальные возможности для влияния со стороны администрации Джо Байдена.

Кроме того, Китай не в восторге от экономических срывов, вызванных российским вторжением в Украину, поскольку КНР является кредитором для стран с низким уровнем дохода, и теперь они переживают за то, чтобы получить выплату от стран, экономика которых пострадала от стремительного роста цен на сырьевые товары.

Как несентиментальный практик Realpolitik, Си Цзиньпин не хочет оказаться на проигрышной стороне,

– говорится в публикации.

Таким образом, Китай не может позволить себе оказаться в такой изоляции, как Россия. И это объясняет, почему Пекин тянется в Европу и пытается снизить градус вражды с США.

Китай поставлял России помощь

У американских чиновников есть доказательства, что китайские компании продавали России нелетальное оборудование для использования в Украине. В администрации Байдена выразили Пекину беспокойство.

Так, нелетальное оборудование, полученное Россией от Китая, содержит бронежилеты и шлемы. В США считают, что правительство Китая должно принять меры, чтобы прекратить помощь агрессору.

Госсекретарь Тони Блинкен посетит Китай в ближайшие недели и предположительно обсудит эти нелетальные поставки в Россию.