Об этом 24 Каналу рассказал историк, политический обозреватель Армен Чибухчан. По его мнению, перед началом вторжения на территорию Украины Си Цзиньпин знал о намерениях Владимира Путина, но не помешал им.
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По его словам, Китай ведет прокси-войну с Западом чужими руками.
"Россия, когда начинала войну, надеялась на Китай. Товарищ Си давал какие-то обещания Путину. Но когда в войне что-то пошло не так, Си Цзиньпин задумался, нужно ли ему во всем этом участвовать", - считает политический обозреватель.
Как Китай воюет с Западом чужими руками: смотрите видео
Китаю помогают диктаторские режимы
Он рассказал, что около полутора лет назад Китай и Иран подписали контракт, согласно которому Пекин за несколько лет должен инвестировать в экономику Ирана от 300 до 400 миллиардов долларов.
Поэтому активно развивающаяся военная промышленность Ирана и производство беспилотников все это происходит не без помощи Китая. Пекин в свою очередь покупает у Ирана газ, который тот не может продавать на Запад,
– отметил Чибухчан.
Он отметил, что Китай сейчас не препятствует ни Ирану, ни России, противостоящим западному миру, но ослабить Запад он точно желает.
"И в этом вопросе ему могут помочь иранский и российский диктаторские режимы, понимающие, что им осталось недолго существовать", - подчеркнул Армен Чибухчян.
Отношения Китая и России: важное
- По информации западных СМИ, Москва якобы не сообщила Пекин о том, что готовит вторжение в Украину. Такая позиция связана с тем, что Си Цзиньпин хочет максимально удалиться от Путина. Как отметил российский оппозиционный журналист Тимур Олевский, в Пекине не могли не знать, что Путин планирует напасть на Украину.
- Кремль декларирует, что выстроил тесные отношения с Пекином. Однако почему-то китайский лидер Си Цзиньпин решил сразу не принимать предложение российского диктатора Путина по поводу визита в Москву. В то же время китайские чиновники игнорируют вопросы от СМИ по этому поводу.
- Политолог Николай Давыдюк считает, что начался процесс отмежевания России от Китая. Они сближались последние 100 лет благодаря коммунизму и т.д. Однако Си Цзиньпин сменил курс. Он не хочет, чтобы Китай ассоциировался с Россией. Это Путин бегает за ним, хочет обняться и постоянно говорит о партнерстве, дружбе и братстве.