Об этом 24 Каналу рассказал историк, политический обозреватель Армен Чибухчан. По его мнению, перед началом вторжения на территорию Украины Си Цзиньпин знал о намерениях Владимира Путина, но не помешал им.

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По его словам, Китай ведет прокси-войну с Западом чужими руками.

"Россия, когда начинала войну, надеялась на Китай. Товарищ Си давал какие-то обещания Путину. Но когда в войне что-то пошло не так, Си Цзиньпин задумался, нужно ли ему во всем этом участвовать", - считает политический обозреватель.

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Китаю помогают диктаторские режимы

Он рассказал, что около полутора лет назад Китай и Иран подписали контракт, согласно которому Пекин за несколько лет должен инвестировать в экономику Ирана от 300 до 400 миллиардов долларов.

Поэтому активно развивающаяся военная промышленность Ирана и производство беспилотников все это происходит не без помощи Китая. Пекин в свою очередь покупает у Ирана газ, который тот не может продавать на Запад,

– отметил Чибухчан.

Он отметил, что Китай сейчас не препятствует ни Ирану, ни России, противостоящим западному миру, но ослабить Запад он точно желает.

"И в этом вопросе ему могут помочь иранский и российский диктаторские режимы, понимающие, что им осталось недолго существовать", - подчеркнул Армен Чибухчян.

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