Есть сомнения насчет поддержки: может ли Китай остановить Путина и Ким Чен Ына

Отношения Китая, России и Северной Кореи напоминают треугольник, в котором страны имеют дружеские отношения и характеризуется наличием диктаторских режимов. Подписание между Путиным и Ким Чен Ыном договора о партнерстве состоялось с ведома Си Цзиньпина.

Востоковед Леонид Петров озвучил мнение 24 Каналу, что влиять на планы и дальнейшие действия России и Северной Кореи Китай не может. Он пояснил, все, что Китай отправляет в КНДР – все то же самое может дать Пхеньяну и Россия в обход Китая. Речь идет о нефти, промышленных товарах, технологиях.

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Россию, КНР и КНДР объединяет "антиамериканизм"

Страны этого треугольника объединяет "антиамериканизм" и полное пренебрежение личных свобод своих граждан. По мнению Петрова, диктаторы этих стран могут закрыть границы, конфисковать собственность, развязать войну без учета настроений и пожеланий своего населения.

"У них много общего, одновременно с этим говорить о том, что они действуют заодно – не могу. Этого не было раньше, сейчас есть серьезные сомнения относительно того, что Китай поддерживает Россию в том же объеме, на который решилась маленькая Северная Корея", – заметил Петров.

Китай хочет сохранить свои экономические интересы

Востоковед предположил, если Ким Чен Ын и Путин задумали устроить ядерную войну регионального или мирового масштаба, вряд ли Китай сможет что-то сделать. Он отметил, что отношения сегодняшней России и Северной Кореи не являются простыми. Глава Китая Си Цзиньпин хочет сохранить свои экономические интересы в тех странах, куда идет китайский экспорт. Среди таких США, ЕС, Австралия.

Китай старается быть осторожным в ситуациях, где китайские экономические интересы могут пострадать, где китайцы могут попасть под санкции. Китай делает все возможное, чтобы отношения с Москвой или Пхеньяном не вызвали бы негативных последствий между его взаимоотношениями с Вашингтоном и Брюсселем,

– уверен Петров.

Коротко о партнерстве между Россией и КНДР

Глава Кремля Владимир Путин 18 июня впервые за 24 года посетил Северную Корею. Там он встретился с диктатором Ким Чен Ыном. Они подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", который Путин назвал "фундаментальным". В частности, такое партнерство будет предусматривать оказание помощи в случае агрессии против одного из участников.