Китай все больше расходится с Россией по поводу предложенного урегулирования для прекращения войны. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

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Китай не заинтересован в "безграничном партнерстве" с Россией

Так, переговоры между Лавровым и Ваном после участия Китая в мирных переговорах в Саудовской Аравии свидетельствуют о том, что Китай все больше расходится с Россией относительно предложенного урегулирования для прекращения войны.

В МИДе России и Китая по-разному отразили разговор Лаврова и Вана. В российском МИД сообщили, что Лавров и Ван "затронули ряд "горячих" региональных тем, включая украинский кризис", а в МИД Китая сообщили, что российская и китайская стороны "обменялись мнениями" о войне.

Описание переговоров в Министерстве иностранных дел Китая может свидетельствовать о том, что Кремль становится недоволен постоянными усилиями Китая продвигать свой мирный план на международных форумах, что согласуется с предварительными оценками ISW о том, что Китай не заинтересован в "безграничном партнерстве" с Россией, как хочет Кремль,

– подчеркнули аналитики.

В США оценили участие Пекина в переговорах по Украине

Накануне в Государственном департаменте США подвели итоги встречи в Саудовской Аравии по Украине. Штаты считают продуктивным то, что Китай участвовал во встрече. Мэттью Миллер подчеркнул, что для любой страны важно услышать непосредственно от Украины о ее проблемах.

"Поэтому мы считаем, что для любой страны продуктивно приехать и услышать непосредственно от Украины о проблемах, которые она испытывает. Мы считаем продуктивным то, что Китай это сделал", – заявил Миллер.