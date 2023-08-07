Диалог Китая с Западом нацелен именно на Россию – это косвенное давление на Кремль. Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Руслан Осипенко.
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Чтобы Россия понимала свое место в мире
Китай, начав диалог с Западом, имеет свои цели по отношению к России.
Он хочет получить целую, но ослабленную Россию, чтобы она прикрывала Китаю тыл в противостоянии с Соединенными Штатами Америки.
– добавил политолог-международник.
Таким образом Китай пытается давить на Россию.
Политолог-международник рассказал, какие сигналы Китай подает Кремлю диалогом с Западом: смотрите видео
"Это сигналы Кремля, что если вы будете проявлять какую-то самостоятельность, например, в перемещении ядерного оружия в Беларуси, или выхода из зерновой сделки, бомбите склады с зерном для Китая, то мы намекаем, что вы зависите от нас и даем сигнал, что так вести себя не нужно", – сказал Осипенко.
По его мнению, Китай не хочет, чтобы Россия проиграла в войне с Украиной.
Китай будет воспитывать Россию, чтобы она поняла свою роль и место в этом мире.
– подчеркнул Руслан Осипенко.
Подробнее о саммите "формулы мира" в Джидде
- В Саудовской Аравии 5 августа началась встреча по поводу будущего саммита "формулы мира", которую предложил официальный Киев.
- Во встрече в Джидде приняли участие советники по нацбезопасности и политические советники лидеров около 40 стран. Среди них и не входящие в западный лагерь – в частности, Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Чили, ЮАР.
- Европейские чиновники назвали конструктивным участие Китая во встрече советников лидеров государств.
- По данным СМИ, на саммите в Саудовской Аравии участники достигли понимания по поводу уважения к территориальной целостности Украины.