Так же, как меняется ситуация на поле боя, изменяются отношения КНР с Россией. Одним из таких переломных моментов стало участие Пекина на саммите в Саудовской Аравии, где обсуждали возможности мира в Украине. Такое мнение 24 Каналу выразил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

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Пекин не хочет играть в такие игры

Китай всегда избегает резких движений и постепенно меняет позицию. Пекин оценивает ситуацию и видит, что от России уже получил все, что хотел.

Заказы на пошив формы, дешевую нефть, газ, лес, территории в аренду на 50 – 100 лет. Больше из живого Путина ничего не возьмешь,

– сказал политолог.

Отношения с Западом, США, ЕС для Китая важны, ведь это рынки, сотрудничество, промышленность. Россия здесь никого не заменит.

Обратите внимание! Китай поставляет в Россию товары двойного назначения, используемые как для мирных, так и военных целей. Это могут быть прицелы, шлемы и дроны.

К тому же на российско-китайские отношения повлияла бомбардировка россиянами украинских элеваторов с зерном. Китай рассчитывал на это зерно и продовольственная безопасность для Пекина важна, учитывая количество населения. В такие игры компартия КНР играть не хочет.

"Китай понемногу разочаровывается в Москве. Видят, что эта ставка не играет и Пекин принимает сторону силы, сторону победителя – инвестирует в то, что работает", – добавил Сазонов.

Почему Китай меняет отношение к России: смотрите видео

Участие Китая на саммите в Саудовской Аравии