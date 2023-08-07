Діалог Китаю із Заходом націлений саме на Росію – це непрямий тиск на Кремль. Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Руслан Осипенко.
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Аби Росія розуміла своє місце у світі
Китай, почавши діалог із Заходом, має свої цілі щодо Росії.
Він хоче отримати цілу, але ослаблену Росію, щоб вона прикривала Китаю тил у протистоянні зі Сполученими Штатами Америки,
– додав політолог-міжнародник.
У такий спосіб Китай намагається тиснути на Росію.
Політолог-міжнародник розповів, які сигнали Китай подає Кремлю діалогом із Заходом: дивіться відео
"Це сигнали Кремлю, що "якщо ви будете проявляти якусь самостійність, наприклад, у переміщенні ядерної зброї у Білорусі, чи виходу із зернової угоди, бомбите склади із зерном для Китаю, то ми натякаємо, що ви залежите від нас і даємо сигнал, що так поводитися не потрібно", – сказав Осипенко.
На його думку, Китай не хоче, аби Росія програла у війні з Україною.
Китай буде виховувати Росію, щоб вона зрозуміла свою роль і місце у цьому світі,
– підкреслив Руслан Осипенко.
Детальніше про саміт "формули миру" у Джидді
- У Саудівській Аравії 5 серпня почалася зустріч щодо майбутнього саміту "формули миру", яку запропонував офіційний Київ.
- У зустрічі у Джидді брали участь радники з нацбезпеки та політичні радники лідерів близько 40 країн. Серед них і ті, що не входять до західного табору – зокрема, Китай, Індія, Індонезія, Мексика, Чилі, ПАР.
- Європейські посадовці назвали конструктивною участь Китаю у зустрічі радників лідерів держав.
- За даними ЗМІ, на саміті у Саудівській Аравії учасники досягли порозуміння щодо поваги до територіальної цілісності України.