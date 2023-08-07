Діалог Китаю із Заходом націлений саме на Росію – це непрямий тиск на Кремль. Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Руслан Осипенко.

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Аби Росія розуміла своє місце у світі

Китай, почавши діалог із Заходом, має свої цілі щодо Росії.

Він хоче отримати цілу, але ослаблену Росію, щоб вона прикривала Китаю тил у протистоянні зі Сполученими Штатами Америки,

– додав політолог-міжнародник.

У такий спосіб Китай намагається тиснути на Росію.



Політолог-міжнародник розповів, які сигнали Китай подає Кремлю діалогом із Заходом: дивіться відео

"Це сигнали Кремлю, що "якщо ви будете проявляти якусь самостійність, наприклад, у переміщенні ядерної зброї у Білорусі, чи виходу із зернової угоди, бомбите склади із зерном для Китаю, то ми натякаємо, що ви залежите від нас і даємо сигнал, що так поводитися не потрібно", – сказав Осипенко.

На його думку, Китай не хоче, аби Росія програла у війні з Україною.

Китай буде виховувати Росію, щоб вона зрозуміла свою роль і місце у цьому світі,

– підкреслив Руслан Осипенко.

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