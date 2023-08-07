Діалог Китаю із Заходом націлений саме на Росію – це непрямий тиск на Кремль. Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Руслан Осипенко.

Дивіться також Більше з живого Путіна нічого не візьмеш: Китай поступово розчаровується у Росії

Аби Росія розуміла своє місце у світі

Китай, почавши діалог із Заходом, має свої цілі щодо Росії.

Він хоче отримати цілу, але ослаблену Росію, щоб вона прикривала Китаю тил у протистоянні зі Сполученими Штатами Америки,
– додав політолог-міжнародник.

У такий спосіб Китай намагається тиснути на Росію.

Політолог-міжнародник розповів, які сигнали Китай подає Кремлю діалогом із Заходом: дивіться відео

"Це сигнали Кремлю, що "якщо ви будете проявляти якусь самостійність, наприклад, у переміщенні ядерної зброї у Білорусі, чи виходу із зернової угоди, бомбите склади із зерном для Китаю, то ми натякаємо, що ви залежите від нас і даємо сигнал, що так поводитися не потрібно", – сказав Осипенко.

На його думку, Китай не хоче, аби Росія програла у війні з Україною.

Китай буде виховувати Росію, щоб вона зрозуміла свою роль і місце у цьому світі,
– підкреслив Руслан Осипенко.

Детальніше про саміт "формули миру" у Джидді

  • У Саудівській Аравії 5 серпня почалася зустріч щодо майбутнього саміту "формули миру", яку запропонував офіційний Київ.
  • У зустрічі у Джидді брали участь радники з нацбезпеки та політичні радники лідерів близько 40 країн. Серед них і ті, що не входять до західного табору – зокрема, Китай, Індія, Індонезія, Мексика, Чилі, ПАР.
  • Європейські посадовці назвали конструктивною участь Китаю у зустрічі радників лідерів держав.
  • За даними ЗМІ, на саміті у Саудівській Аравії учасники досягли порозуміння щодо поваги до територіальної цілісності України.