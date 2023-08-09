Китай дедалі більше розходиться з Росією щодо запропонованого врегулювання для припинення війни. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

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Китай не зацікавлений у "безмежному партнерстві" з Росією

Так, переговори між Лавровим і Ван Ї після участі Китаю в мирних переговорах у Саудівській Аравії свідчать про те, що Китай дедалі більше розходиться з Росією щодо запропонованого врегулювання для припинення війни.

У МЗС Росії та Китаю по-різному відобразили розмову Лаврова і Вана. У російському МЗС повідомили, що Лавров і Ван "торкнулися ряду "гарячих" регіональних тем, включаючи українську кризу", а в МЗС Китаю повідомили, що російська і китайська сторони "обмінялися думками" про війну.

Опис переговорів у Міністерстві закордонних справ Китаю може свідчити про те, що Кремль стає незадоволеним постійними зусиллями Китаю просувати свій мирний план на міжнародних форумах, що узгоджується з попередніми оцінками ISW про те, що Китай не зацікавлений у "безмежному партнерстві" з Росією, як хоче Кремль,

– наголосили аналітики.

У США оцінили участь Пекіна у переговорах щодо України

Напередодні у Державному департаменті США підбили підсумки зустрічі у Саудівській Аравії щодо України. Штати вважають продуктивним те, що Китай брав участь у зустрічі. Меттью Міллер наголосив, що для будь-якої країни важливо почути безпосередньо від України про її проблеми.

"Тому ми вважаємо, що для будь-якої країни продуктивно приїхати і почути безпосередньо від України про проблеми, які вона має. Ми вважаємо продуктивним те, що Китай це зробив", – заявив Міллер.