В мире поняли, что участие в переговорах между Украиной и Россией может открыть множество возможностей. Александр Леонов – исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" в эфире 24 Канала отметил, что таким примером может служить Турция.

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Чего опасается Китай

У разных сторон разные интересы в этой войне. К примеру, Китай, выступая со своим "мирным планом", продемонстрировал, что хочет принять участие в переговорах и разделе мира после того, как война уже закончится.

В этом есть одна досадная вещь. Китай не заинтересован в разгроме России. Его устраивает состояние, в котором есть Россия, как и то, что он доминирует и фактически может диктовать ей условия. Если Россия будет разгромлена, это может привести к большим тектоническим смещениям в ее политической системе.

– заметил Александр Леонов.

Такие изменения не выгодны Пекину. При этом в последнее время даже в западных СМИ изменилась тональность подачи сообщений. Теперь в ведущих медиа пишут, что в России и Китае расходится видение мира и подходы к нему.

По мнению Леонова, это положительный сигнал, поскольку он свидетельствует о том, что Китай:

видит, что Россия не сможет добиться победы;

страдает от случившейся ситуации;

понимает, что наши союзники будут применять санкции против китайских компаний.

Очевидно, и это очень невыгодно для Пекина.

Александр Леонов о позиции Китая по отношению к России в войне: смотрите видео

Почему страны хотят принять участие в переговорах

Помимо Китая сейчас о мирных переговорах заговорили и в Объединенных Арабских Эмиратах. Они также заинтересованы принять участие в переговорах в качестве посредников. Для того чтобы поднять статус своей страны и принять участие в разговорах о зерне. Особенно, видя выгоду Анкары от черноморской инициативы.

Турция очень сильно выиграла от зерновой сделки, стала фактически хабом. И хотя она помогала нам с начала войны, она помогает и России обходить санкции. Впрочем, это дает ей возможность влиять на позицию России, причем достаточно серьезно,

– подчеркнул Леонов.

К слову, переговоры с Владимиром Путиным и заявления Реджепа Эрдогана о том, что Россия может вернуться к зерновому соглашению, связаны именно с его влиянием.

Так что другим странам действительно выгодно участвовать в переговорах. Однако в них они вплетают собственные интересы.

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