ПМЭФ, который проходит в России ежегодно, в 2024 году можно лишь условно назвать международным. Такое мнение высказал 24 Каналу экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что среди иностранных гостей мероприятия присутствовали только президент Зимбабве, Боливии, непризнанной Абхазии, министр иностранных дел Талибана и уже "прописанный в России" глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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В российской экономике "перегрев"

Насколько "мощным" было представительство гостей этого экономического форума, таким же "мощным" был и его результат – всего лишь 5% иностранных контрактов, среди них ни одного из категории "крупнейших". По мнению Пендзина, теперь это мероприятие стало просто площадкой для публичных выступлений российского диктатора на экономическую тематику. Он заметил, что на форуме были заявления о "перегреве" российской экономики и напомнил, что впервые это прозвучало еще в 2023 году от главы российского Центрального банка Эльвиры Набиуллиной.

Этот процесс ухудшается для россиян, потому что в 2024 году Россия выделила на военно-промышленный комплекс 120 миллиардов долларов. "Перегрев" экономики – это когда начинают делать очень большие государственные вложения в какой-то сектор национальной экономики,

– заметил Пендзин.

"Затем он начинает работать пылесосом, что касается ресурсов и рабочей силы, из других секторов экономики. То есть, вложив огромные деньги в военно-промышленный комплекс, чтобы обеспечить выполнение этих контрактов, он начинает отсасывать из других гражданских отраслей. Это означает, что активно поднимается цена ресурсов и рабочей силы", – объяснил экономист Пендзин.

В России резко выросла цена на продукты

Гражданские отрасли не могут конкурировать с теми секторами, куда Россия вкладывает огромные государственные деньги. По словам Пендзина, в гражданских отраслях начинает уменьшаться общий объем производства.

"Сегодня есть яркие примеры, как в сельском хозяйстве России резко уменьшился этот объем, резко растет цена на продукты питания и это накануне лета, когда должна быть наоборот дефляция", – рассказал Пендзин.

Экономист вспомнил последние десятилетия Советского Союза, отметив, то, что сейчас происходит в России – полная калька тех экономических процессов, которые наблюдались в тот период времени. Огромные средства тратились государством на вооружение, одновременно был немалый дефицит в магазинах, деньги не было где потратить, одновременно с этим они своевременно выплачивались.

Китай видит Россию, как дешевый ресурс

Главная проблема в России будет не в том, чтобы получить деньги, а иметь ресурс. Так считает Олег Пендзин, отметив, что сейчас его наличие в российской экономике, прежде всего на полках в магазинах, обеспечивают китайцы.

Китай ничего не дает бесплатно. Показательным во время встречи Си Цзиньпиня и Путина было заявление Си о том, что они ждут от России поставки газа по внутренним российским ценам, которые значительно дешевле, чем мировые. Китай относится к России, как к источнику дешевого ресурса и так было всегда,

– подчеркнул Пендзин.

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