Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский, отметив, что Китай умело использует Россию, которая не может иметь других международных связей. В будущем Москва будет зависима от Пекина.

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Обернется ли России "дружба" с Китаем

Эксперт-международник рассказал, что недавно издание Bloomberg писало о том, что до 2027 года Китай будет покупать у России газ по более низким ценам, чем страны Европы. Учитывая то, что России сейчас некуда девать свои голубое топливо, а Евросоюз отказывается от российских ископаемых ресурсов, Китай предпочитает монополизировать этот тип топлива.

Это еще раз демонстрирует заклятость "дружбы" между Пекином и Москвой и то, что Россия превращается в младшего партнера Китая, а не на равного, как если бы она этого хотела,

– заметил Желиховский.

Китай, по словам эксперта-международника, будет умело использовать ситуацию в России, а именно санкции, отказ Европы от ее ресурсов, изолированность режима Путина на международной арене. Визит российского диктатора в Китай свидетельствует о том, что России "негде развернуться".

Китай будет оказывать какие-то услуги России, например, проталкивать мирный план, которые написали оба диктатора, подговаривать те или иные страны на международной арене, чтобы они не посетили Саммит мира. Однако все это мелочи для Китая по сравнению с тем, насколько он распространяет свои "щупальца" на Россию,

– отметил Желиховский.

Он добавил, что в будущем интересы и ресурсы страны-агрессора будут еще больше зависимы от Китая. Вряд ли можно прогнозировать то, что Владимир Путин будет "руко пожатым" с различными глобальными игроками мира, учитывая то, что он не собирается прекращать агрессию в отношении Украины.

Для Си Цзиньпина выгодна такая позиция северного соседа и он, конечно, использует эту возможность, чтобы достигать своих геополитических и экономических интересов на международной арене,

– подчеркнул эксперт-международник.

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