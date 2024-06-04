Таку думку 24 Каналу висловив експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський, зауваживши, що Китай вміло використовує Росію, яка не може мати інших міжнародних зв'язків. В майбутньому Москва буде залежна від Пекіну.

Дивіться також Саміт миру без Китаю: хто може перехопити лідерство серед країн Глобального Півдня

Чи обернеться Росії "дружба" з Китаєм

Експерт-міжнародник розповів, що нещодавно видання Bloomberg писало про те, що до 2027 року Китай купуватиме у Росії газ за нижчими цінами, ніж країни Європи. Враховуючи те, що Росії зараз нікуди дівати свої блакитне паливо, а Євросоюз відмовляється від російських викопних ресурсів, Китай воліє монополізувати цей тип палива.

Це ще раз демонструє заклятість "дружби" між Пекіном і Москвою й те, що Росія перетворюється на молодшого партнера Китаю, а не на рівного, якби вона цього хотіла,

– зауважив Желіховський.

Китай, за словами експерта-міжнародника, буде вміло використовувати ситуацію в Росії, а саме санкції, відмова Європи від її ресурсів, ізольованість режиму Путіна на міжнародній арені. Візит російського диктатора до Китаю свідчить про те, що Росії "немає де розвернутись".

Китай надаватиме якісь послуги Росії, наприклад, проштовхувати мирний план, які написали обидва диктатори, підмовляти ті чи інші країни на міжнародній арені, щоб вони не відвідали Саміт миру. Однак все це дрібниці для Китаю в порівнянні з тим, наскільки він розповсюджує свої "щупальця" на Росію,

– зазначив Желіховський.

Він додав, що в майбутньому інтереси та ресурси країни-агресорки будуть ще більше залежні від Китаю. Навряд чи можна прогнозувати те, що Владімір Путін буде "руко пожатим" з різними глобальними гравцями світу, враховуючи те, що він не збирається припиняти агресію щодо України.

Для Сі Цзіньпіна вигідна така позиція північного сусіда і він, звісно, використовує цю можливість, щоб досягати своїх геополітичних та економічних інтересів на міжнародній арені,

– підкреслив експерт-міжнародник.

Співпраця Росії та Китаю: останні новини