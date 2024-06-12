ПМЕФ, який проходить в Росії щороку, у 2024 році можна лише умовно назвати міжнародним. Таку думку висловив 24 Каналу економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що серед іноземних гостей заходу були присутні лише президент Зімбабве, Болівії, невизнаної Абхазії, міністр закордонних справ Талібану і вже "прописаний в Росії" очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто.

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В російській економіці "перегрів"

Наскільки "потужним" було представництво гостей цього економічного форуму, таким же "потужним" був і його результат – всього лише 5% іноземних контрактів, серед них ні одного з категорії "найбільших". На думку Пендзина, тепер цей захід став просто майданчиком для публічних виступів російського диктатора на економічну тематику. Він зауважив, що на форумі були заяви про "перегрів" російської економіки і нагадав, що вперше це прозвучало ще в 2023 році від голови російського Центрального банку Ельвіри Набіулліної.

Цей процес погіршується для росіян, тому що у 2024 році Росія виділила на військово-промисловий комплекс 120 мільярдів доларів. "Перегрів" економіки – це коли починають робити дуже великі державні вкладення в якийсь сектор національної економіки,

– зауважив Пендзин.

"Потім він починає працювати пилосмоком, що стосується ресурсів і робочої сили, з інших секторів економіки. Тобто, вклавши величезні гроші у військово-промисловий комплекс, щоб забезпечити виконання цих контрактів, він починає відсмоктувати з інших цивільних галузей. Це означає, що активно піднімається ціна ресурсів та робочої сили", – пояснив економіст Пендзин.

В Росії різко зросла ціна на продукти

Цивільні галузі не можуть конкурувати з тими секторами, куди Росія вкладає величезні державні гроші. Зі слів Пендзина, в цивільних галузях починає зменшуватися загальний обсяг виробництва.

"Сьогодні є яскраві приклади, як в сільському господарстві Росії різко зменшився цей обсяг, різко росте ціна на харчові продукти і це напередодні літа, коли має бути навпаки дефляція", – розповів Пендзин.

Економіст згадав останні десятиріччя Радянського Союзу, зауваживши, те, що зараз відбувається в Росії – повна калька тих економічних процесів, які тривали в той період часу. Величезні кошти витрачались державою на озброєння, водночас спостерігався чималий дефіцит в магазинах, гроші не було де витратити, одночасно з цим вони своєчасно виплачувалися.

Китай бачить Росію, як дешевий ресурс

Головна проблема в Росії буде не в тому, аби отримати гроші, а мати ресурс. Так вважає Олег Пендзин, наголосивши, що наразі його наявність в російській економіці, насамперед на полицях в магазинах, забезпечують китайці.

Китай нічого не дає безкоштовно. Показовою під час зустрічі Сі Цзіньпіня і Путіна була заява Сі про те, що вони чекають від Росії постачання газу по внутрішніх російських цінах, які значно дешевші, ніж світові. Китай ставиться до Росії, як до джерела дешевого ресурсу і так було завжди,

– підкреслив Пендзин.

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