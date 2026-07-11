Об этом говорилось не впервые: какие гарантии безопасности предоставил Украине Китай

После саммита НАТО в беседе с журналистами Владимир Зеленский сообщил, что некоторые европейские лидеры передали ему, что Китай в ультимативной форме заявил о недопустимости применения Россией ядерного оружия. Это действительно можно считать своеобразными гарантиями для нашей страны.

Об этом "24 Каналу" рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, отметив, что это не новость, но важно, что эту информацию подтвердили. Ведь бывают случаи, когда со временем некоторые гарантии безопасности ослабевают.

Китай предоставил Украине гарантии безопасности

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" напомнил, что еще во времена президентства Виктора Януковича Украина и Китай заключили большое соглашение. Согласно ему, Пекин брал на себя обязательство не помогать третьим странам, осуществляющим агрессию против нашей страны.

В данном случае Китай не до конца выполняет пункты соглашения, однако он все же выступает гарантом неприменения ядерного оружия против Украины.

Леонов о гарантиях безопасности со стороны Китая: смотрите видео

В 2023 году я читал о том, что на заседании профильного комитета парламента Японии обсуждалась информация о том, что Китай действительно в ультимативной форме обозначил "красные линии" для России в отношении применения ядерного оружия против Украины. Путин действительно периодически бряцает ядерным оружием, но потом перестает это делать,

– подчеркнул Леонов.

Интересно также, что после визита китайского представителя в Минск резко изменилась риторика Александра Лукашенко, который до этого угрожал "Орешником".

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" добавил, что Китай также фактически сдерживает Путина от масштабных провокаций против стран Балтии и Польши, поскольку Пекин уже несет убытки из-за того, что из-за российских авантюр перекрывается транзитная граница Беларуси с Польшей.

В то же время европейские страны продолжат активный диалог с Китаем, который поддерживает идею прекращения огня при условии участия Европы и КНР.