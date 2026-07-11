Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, наголосивши, що це не є новиною, але важливо, що цю інформацію підтвердили. Адже є випадки, коли з часом деякі гарантії безпеки послаблюються.

Китай надав Україні гарантії безпеки

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" пригадав, що ще за часів президентства Віктора Януковича Україна та Китай уклали велику угоду. За нею Пекін брав на себе зобов'язання не допомагати третім країнам, які здійснюють агресію проти нашої країни.

В цьому випадку Китай не до кінця виконує пункти домовленості, але він все ж виступає гарантом незастосування ядерного озброєння проти України.

Леонов про гарантії безпеки від Китаю: дивіться відео

у 2023 році я читав про те, що на засіданні профільного комітету парламенту Японії обговорювалась інформація про те, що Китай дійсно в ультимативній формі провів "червоні лінії" для Росії на застосування ядерної зброї проти України. Путін справді періодично брязкає ядерною зброєю, але потім припиняє це робити,

– підкреслив Леонов.

Цікаво також, що після візиту китайського представника до Мінська різко змінилася риторика Олександра Лукашенка, який до того погрожував "Орешником".

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" додав, що Китай також фактично стримує Путіна від масштабних провокацій проти країн Балтії та Польщі, оскільки Пекін уже зазнавав збитків, коли через російські авантюри перекривався транзитний кордон Білорусі з Польщею.

Водночас європейські країни продовжать активний діалог із Китаєм, який підтримує ідею припинення вогню за умови участі Європи та КНР.