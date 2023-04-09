В ходе активной фазы войны России против Украины, выяснилось, насколько важный для США небольшой остров – Тайвань. Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Он отметил, что Китай – это сейчас единственное, что сближает демократов и республиканцев в Соединенных Штатах.

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Китай опасен

Президент США Джозеф Байден поддерживает идею, что американские политики должны работать вместе. И все они сейчас обеспокоены тем, как опасен Китай.

После визита Нэнси Пэлоси в августе прошлого года в Тайвань, Китай стал более агрессивно вести себя по отношению к острову.

Поэтому сейчас этот вопрос становится очень важной проблемой, которая может вылиться в военный конфликт в любой момент,

– заметил Рашкин.

В то же время Си Цзиньпин заявил, что Китай должен быть готов захватить Тайвань в 2027 году.

"И уже сейчас у КНР больше кораблей, чем у Соединенных Штатов. Ведь США длительное время ремонтируют старые свои суда и строят новые. Однако у Китая существует окно возможностей, и только он может решить когда оно откроется", – подчеркнул он.

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Очень сложный момент

Политический деятель подчеркнул, что США сейчас очень хотелось бы избежать военного конфликта с Китаем.

Мы очень сильно заняты Украиной и Россией, и даже появляющиеся "секретные документы", призванные отвлечь США от этого, не изменят наше отношение к этой войне. Но, если это худшее, что россияне могут вбросить против Вашингтона, их усилия напрасны,

– отметил общественный деятель.

У США нет цели сделать из Украины второй Ирак или Вьетнам. Украина должна стать примером того, как быстро и эффективно выиграть войну.

"Но если Китай сейчас заявит о нападении на Тайвань, полагая, что цивилизованные страны уже ни на что не способны, это будет очень сложный момент. Наверное, Владимир Путин подталкивает Си Цзиньпина к такому шагу и рекомендует ему напасть на остров как можно скорее", - подчеркнул он. Юрий Рашкин.

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